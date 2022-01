Drama unei adolescente din Iași! A fost vândută cu 200 de euro pe post de slcavă: ”S-au folosit de mine...”

Scene incredibile au avut loc în județul Iași! O adolescentă a fost vândută pe post de sclavă unei familii de căldărari, contra sumei de 200 de euro. Detalii cutremurătoare!

Adolescenta a fost vândută unei familii de căldărari pentru suma de 200 de euro euro. Pe lângă relele tratamente la care a fost supusă, înainte de a fi vândută, tânăra a fost obligată să se prostitueze. În acest caz, Valeriu Berescu, zis ”Cioacă” a fost condamnat la închisoare pentru tafic e minori:

„Instanța îl condamnă pe inculpatul Valeriu Berescu la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. Admite în parte acţiunile civile formulate de către persoanele vătămate și îl obligă pe inculpatul Valeriu Berescu la plata către fiecare dintre acestea a unei sume de 15.000 de lei, cu titlu de daune morale”, au precizat magistrații ieșeni.

”Am avut aproximatic 10 clienți pe zi”

(VEZI ȘI:MĂCEL ÎNTR-UN TÂRG DIN CLUJ, ÎN ACEASTĂ DIMINEAŢĂ. DOUĂ CLANURI DE ROMI S-AU BĂTUT CU CUŢITELE ŞI BÂTELE!)

Potrivit procurorilor, Valeriu Berescu profita de circumstanțele nefavorabile din viața minorelor. Ieșeanul racola victimele din centrele de plasament și le convingea să practice prostituție. Bărbatul a convins două fete: Cosmina, în vârstă 14 ani și Delia, de 15 ani. Totul a început în vara anului 2019, iar detaliile tulburătoare au ieșit la iveală în momentul în care cele două au fost audiate:

„Am avut primul client în a doua sau a treia zi după ce am ajuns în apartament, într-o zi din luna noiembrie 2019. Am practicat prostituția până în februarie 2020, am avut aproximativ 10 clienți pe zi, de obicei luam pauze doar în weekend, iar programul de muncă era zilnic în intervalul orar 12:00 – 4:00. Nu am plecat cu nicio sumă de bani de pe urma practicării prostituției, pentru că toți banii i-a luat „Cioacă”. În perioada respectivă am câștigat în jur de 18.000 de lei din practicarea prostituției pentru el”, a spus fata.

Una din fete a dezvăluit că după ce a fost folosită și obligată să se prostitueze, ieșeanul Valeriu Berescu a vândut-o unei familii de căldărari, contra sumei de 200 de euro și folosită pe post de sclavă în gospodăria acestora:

(VEZI ȘI:O UNGUROAICA DIN CLUJ A JIGNIT INTREG POPORUL ROMAN “PUTETI FI MANDRI CA ORIUNDE MERGETI IN LUME VI SE SPUNE TIGANI!!”)

„După februarie 2020, am aflat de la niște căldărari faptul că el mă vânduse lor contra sumei de 200 de euro. Acei căldărari m-au dus cu forţa în casa lor, iar, timp de aproximativ o lună, s-au folosit de mine la treburile gospodărești, tratându-mă ca pe o sclavă. Într-o dimineață, după aproximativ o lună de locuit efectiv în acea casă, eu am reușit să fug”, le-a povestit adolescenta oamenilor legii.

Sursa foto: Arhiva CANCAN