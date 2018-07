Drept la replică în cazul șefului de Arme și Muniții filmat la o ”intervenție” în afara programului

Ca urmare a unui articol publicat pe site-ul CANCAN.RO, cu titlul: ”Șeful de la arme și muniții din Poliția Capitalei, filmat la o ”intervenție” în afara programului: Legea e făcută să fie interpretată!”, redăm un drept la replică al domnului Raicu Viorel, subiect în acest caz.

”Aspol Bucuresti -clubul sportiv al politistilor bucuresteni unde eu detin functia de Presedinte, a incheiat un PARTENERIAL , un ACORD si un ACT ADITIONAL cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti prin care ambele entitati sunt de acord ca Aspol sa amenezeje terenurile de sport si agreement ( aflate in paragina), situate in Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Vergului nr. 14 J si 14 K, precum si sa faca demersuri pentru a asigura ( incheia) contract cu o firma de paza, racordarea la reteaua de apa si electricitate, precum si sa sprijine pe durata desfasurarii lucrarilor de imprejmuire acordand suport pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor.

Cat priveste construirea gardului intre loturile ( 14 si 14 K ) detinute de catre Fundatia Pentru Tineret a Municipiului Bucuresti a fost efectuat in baza autorizatiilor de construire numarul 544/29.V din 13.10.2017 si numarul 543/ 28.V din 13.10.2017 emise de catre Primaria Sectorului 2, prin intermediul unei firme constructii ( ELMEC SERVCOM SRL )

Tinand cont de cele prezentate mai sus, va rog sa imi acordati un drept la replica prin care sa fie publicate documentele care prezinta adevarul si nu ,,supozitiile,, din articolul publicat ca as fi ,, intervenit,, personal sa ,, rezolv,, problema cu omul de afaceri arab.

Ca urmarea a afirmatiei publicata ,, legea este intrepretabila,, …vin si va prezint definitia interpretarii legii penale ,, Interpretarea legii penale este o operatiune logico-rationala de lamurire a continutului unei legii penale, pentru aflarea si explicarea intelesului real al legii, potrivit vointei legiuitorului care a adoptat legea respectiva,,

Necesitatea interpretarii este impusa de; neclaritatea unor texte de lege; existenta unor termeni neintelesi care au nevoie de explicatii; particularizarea unor situatii abstracte, tinand cont de faptul ca cetatenii cu studii juridice inteleg mai mult decat cei fara studii de specialitate, fapt confirmat de catre politisti sositi la fata locului in urma apelului telefonic la 112 si concluzia domnului avocat al omului de afaceri la care faceti referire in articol, deciziile acestora fiind in contradictoriu cu optica / aplicarea legii omul de afaceri”, a transmis Viorel Raicu, seful biroului Autorizari Arme si Munitii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase al Politiei Capitalei.