DRPCIV, anunţ important pentru şoferi! Rămân fără permis instant. Legea care produce panică

DRPCIV, anunț important pentru toți șoferii! Românii ar putea rămâne fără permisul de conducere dacă, după 90 de zile de la primirea amenzii rutiere, nu achită contravaloarea acesteia. Propunerea legislativă urmează să fie aprobată de către Senat.

Aceasta este o propunere de modificare a Codului Rutier, lansată în dezbatere pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Astfel, șoferii care au primit amenzi de circulație și nu achită valoarea acestora în timp de 90 de zile vor avea permisul suspendat, până când șoferul face dovada achitării amenzii:

”Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept in situatia in care conducatorul de autovehicul sau tramvai sau, dupa caz, proprietarul vehiculului ori detinatorul mandatat nu face dovada achitarii amenzii contraventionale aplicate ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta (OUG nr. 195/2002, n.r.), in termen de 90 de zile de la data comunicarii procesului verbal”, se arată în proiect.

Șoferii riscă să-şi piardă permisele și dacă nu le schimbă la timp

În urma anunțului făcut de DRPCIV (Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor), toți posesorii de permise auto trebuie să știe legea care a intrat în vigoare de la data de 9 martie 2022.

Astfel, permisele de conducere expirate în starea de alertă mai sunt valabile încă 3 luni de la încetarea stării de alertă.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îi roagă pe cetățeni să nu aștepte până în ultima clipă și să facă toate demersurile pentru a intra în posesia documentelor, pentru a evita aglomerația.

Pentru a putea obține un nou permis, trebuie respectați următorii pași

– efectuarea programăriilor online pe site-ul www.drpciv.ro

– achitarea contravalorii documentelor solicitate (prin intermediul CEC,BCR, rețeaua de stațîi SelfPay, online – ghișeul.ro sau drpciv.ro secțiunea servicii online – plăți, mandat poștal, etc.)

– pregătirea documentelor necesare pentru preschimbarea permisului de conducere/înmatricularea vehiculelor (lista documentelor se regăsește pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea documente și formulare

– prezentarea la sediu conform programării

Șoferii pot verifica stadiul emiterii documentelor pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea servicii online – emitere permis/emitere certificat.