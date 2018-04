Dueluri pe viață și pe moarte pentru supraviețuire în Liga I

Gaz Metan Mediaș și ACS Poli Timișoara se vor duela astăzi de la ora 15:30 într-un meci în care miza celor trei puncte puse în joc este uriașă. Cele două echipe sunt vecine de clasament înaintea duelului din Ardeal. Timișoara este pe locul 5 cu 15 puncte în timp ce Gaz Metan se află pe locul 6 cu 14 puncte.

„Știm că nicio partidă nu este ușoară. Mergem la Mediaș, la o echipă care și-a mai revenit, având două victorii în ultimele două jocuri. Dar și noi suntem în căutarea punctelor, deci va fi un meci disputat. Nu mă îngrijorează forma Mediașului, mai ales că eu cred că este momentul să ne revenim. Avem și noi suficiente jocuri în care deja să ne fi regăsit cadența. Dacă mă refer la ultimul joc, pot spune că am avut o primă repriză foarte bună. Am avut neșansă, a fost acea fază de la golul de 1-1 care ne-a debusolat. Acolo ne-am dezechilibrat puțin, am pierdut puțin controlul jocului. Dar este bine că am reușit să remontăm, să ne revenim, ceea ce arată că echipa are potențial”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al formației ACS Poli Timișoara.

Partida Gaz Metan Mediaș- ACS Poli Timișoara va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

În ultimul meci al etapei a Iv-a din play-out, Juventus București și Sepsi OSK Sf. Gheorghe se vor duela astăzi de la ora 18:00 într-un meci în care miza celor trei puncte este uriașă. Cele două echipe sunt pe locuri retrogradabile înaintea acestui duel, ambele având 13 puncte dar fiind despărțite de golaveraj.

Partida va fi trannsmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look de la ora 18:00.

Programul etapei a IV-a a play-out-ului:

FC Botoşani – FC Voluntari 1-0

Dinamo – Concordia Chiajna 3-1

luni, 9 aprilie

ora 15:30 Gaz Metan Mediaş – ACS Poli Timişoara

ora 18:00 Juventus Bucureşti – Sepsi Sf. Gheorghe

clasamentul play-out-ului:

1 Dinamo 29 pct.*

2 FC Botoșani 25*

3 FC Voluntari 18

4 Concordia Chiajna 16

5 ACS Poli Timșoara 15 *

6 Gaz Metan Mediaș 14*

7 Juventus 13*

8 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 13 *

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte