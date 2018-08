După acuzațiile făcute de Brigitte, Ilie Năstase și-a recunoscut fapta: ”Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva”

După acuzațiile făcute de Brigitte, Ilie Năstase și-a recunoscut fapta. Fostul mare tenismen a mărturisit că el a fost cel care a intrat în casa brunetei pentru a-i lua lucrurile pe care i le-a cumpărat. (Reduceri mari la jocuri PC )

Brigitte Năstase l-a acuzat pe fostul mare tenismen că i-ar fi intrat în casa sa din Ilfov, pe geam, și că ar fi luat mai multe genți cu haine și o cheie de la o casă de vacanță. În acel moment, acasă se afla doar o menajeră. Întrebat însă de aceste acuzații, Ilie Năstase a dezmințit tot și a mărturisit că se afla în momentul respectiv pe litoralul românesc. Acum însă Ilie Năstase și-a recunoscut fapta! (CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI BRIGITTE NĂSTASE DUPĂ CE A FOST DESFIINȚATĂ DE DANA ROBA)

„Eu am intrat în casa mea, pe care i-am cumpărat-o eu. Nu este vreo plângere la poliție din partea nimănui, așa cum se zice. Știu că plângerea se face în scris, ea este plecată acum în Turcia, cu altul, deci nu are cum să facă acest lucru. Nu am mai vorbit deloc cu ea, după cele întâmplate. Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva: gențile, parfumurile, toate alea eu i le-am cumpărat. Mă pregătesc să plec zece zile în Italia, pentru că am treabă, ăsta este concediul meu.

Nu știu dacă mai există vreo cale de împăcare cu Brigitte, nu știu ce să zic, nu mai înțeleg nimic, nici pe Brigitte nu o înțeleg. Menajera de ce să se sperie? Mă cunoștea, eu veneam în fiecare seară pe acolo”, a declarat Ilie Năstase, conform Click! (VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ILIE ȘI BRIGITTE NĂSTASE! A FOST IMPLICATĂ ȘI POLIȚIA)

Relația dintre Ilie Năstase și Brigitte pare să fi ajuns la final

Relația dintre Ilie Năstase și Brigitte pare să fi ajuns la final. Bruneta nu ia în calcul o împăcare cu fostul mare tenismen și a anunțat, prin intermediul contului personal de socializare, că are un nou partener. Fără niciun fel de regret, Brigitte i-a urat toate cele bune lui Ilie Năstase și își dorește ca bărbatul să aibă puterea să-și refacă viața. (VEZI ȘI: BRIGITTE NĂSTASE, MESAJ DUR LA ADRESA LUI CĂTĂLIN CAZACU: ”FIECARE IA DIN RELAŢIE CAM CE-I PICĂ BINE ŞI CE POATE”)

„Dragii mei, după cum ştiţi, în februarie am decis să introduc divorţul, iar în tot acest timp am încercat în nenumerate rânduri să reparăm ceea ce nu mai mergea în căsnicia noastră. Din păcate, poate şi datorită temperamentului nostru puternic, acest lucru nu a fost posibil. Drept pentru care, în momentul actual eu am decis să merg pe alt drum şi am început o altă relaţie.

Din acest moment, Ilie este la fel de liber să îşi refacă viaţa. Vreau să îi mulţumesc încă o dată pentru faptul că a fost cel mai magnific bărbat din viaţa mea, că alături de el m-am simţit iubită ca o adevărată prinţesă şi îi doresc sincer să fie fericit.„, a scris Brigitte Sfăt pe contul personal de socializare.