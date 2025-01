După ce a fost evacuată din penthouse-ul de 500.000 de euro, Loredana Chivu s-a mutat într-un apartament cu 3 camere. Cum arată noua ei locuință

Loredana Chivu a început anul 2025 cu dreptul și cu o schimbare radicală în viața sa. După o perioadă dificilă, plină de procese și momente tensionate, vedeta a decis să lase trecutul în urmă și să-și schimbe complet mediul. Așa că s-a mutat într-un apartament nou, situat într-una dintre cele mai luxoase zone din București. Cum arată noua locuință a Loredanei Chivu?

Această mutare vine după o serie de evenimente care au afectat-o destul de mult. Fostul apartament al Loredanei a fost golit de executori, rămânând doar cu pereții și câteva obiecte personale. Problemele cu fostul iubit și vizitele frecvente la instanță au făcut ca locuința respectivă să devină un simbol al vremurilor grele prin care a trecut. Acum, însă, Loredana Chivu pare să fi găsit liniștea și fericirea în noul său apartament.

Fără să renunțe la pasiunea pentru lux, Loredana Chivu a prezentat pe TikTok fiecare colț al noii sale locuințe. Apartamentul este spațios, elegant și reflectă stilul său unic. Livingul casei este impunător, iar blondina îl consideră locul perfect pentru relaxare și momente de liniște.

Livingul se unește cu bucătăria, care este zugrăvită în nuanțe îndrăzneațe de portocaliu, cu mobilier și un frigider care atrag atenția, portocalii și ele. Apartamentul mai dispune de două dormitoare situate la etaj și două băi, toate amenajate în același stil opulent.

Loredana Chivu este mândră de noua s-a achiziție și pornește acum într-o nouă etapă din viața ei. Vrea să lase tot ce a fost urât în urmă și privește încrezătoare în viitor. Anul 2025 pare să fie unul promițător pentru blondină, iar noul apartament este doar începutul.

„Da, am schimbat, ca să zic așa, am schimbat energiile anului trecut și am început anul foarte bine. Liniștită, în primul rând. Motivul fericirii mele de anul acesta nu pot să zic că este doar unul, sunt doar recunoscătoare pentru, să zic așa, lucrurile bune din viața mea”, a declarat Loredana Chivu, potrivit spynews.ro.