Adevărul despre scandalul Bodi – Beinur! De aici a plecat totul: milioane de euro ”falși”, nota de plată și băutura de la Marbella, luată la pungă! ”M-am dus la cameră, am băgat cartela și…”

Scandalul dintre Alex Bodi și Nuredin Beinur escaladează pe zi ce trece. Cei doi, prieteni buni ani la rândul, și-au scos, acum, săbiile din teacă. Explozive sunt acuzațiile pe care ”musculosul” i le-a adus celui supranumit ”spaima litoralului”, dar și ultimul i-a dat câteva grele la ”ficat”. Beinur, care spune că a fost, totuși, reținut în detalii, a decis, acum, să rupă tăcerea. A făcut dezvăluiri, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Alex Bodi a făcut serial cu fostul lui prieten, Nuredin Beinur, aducându-i, pe alocuri, acuze greu de imaginat. ”Spaima litoralului” a răbdat cât a răbdat, dar a decis să-și spună partea lui de adevăr. Le-a luat, la rând, pe toate (Citește AICI cum a pornit scandalul).

Occidentul pe care Beinur l-a văzut și pe vremea lui Ceaușescu și afacerea cu scandal

L-a scos în lume ”musculosul”, așa cum a precizat în live pe rețelele de socializare? Are cuvântul Nuredin Beinur.

”Alex Bodi s-a apărat cu niște miciuni mai mari ca el! Zice el că m-a scos din lume! Păi el nu avea cum să mă ducă în Occident, pentru că eu, de-a lungul anilor, chiar și pe timpul lui Ceaușescu, mergeam afară pe banii mei, ba mai țineam și câțiva băieți pe lângă mine, prieteni din copilărie. Eu chiar am locuit în Amsterdam, Miami sau Monte Carlo, când pe acolo nu prea era picior de român. Și am făcut-o pe buzunarul meu, nu pe al altuia”, a spus Beinur.

Și afacerea pe care cei doi o puseseră la cale a fost unul dintre motivele pentru care prietenia s-a rupt, brusc. Bodi acuză că el a fost de bună credință, dar Beinur a vrut să-l păcălească. Doar că, acum, constănțeanul vine cu detalii neștiute.

”Zice că e trădare, că m-a luat lângă el! Eu l-am luat pe el, că singura lui afacere este să aibă 10 nargilele în Herăstrău și atunci am zis să-l iau cu nargileaua, i-am arătat terasa, iar el a zis să facem și restaurant. L-am prezentat asociaților mei, i-am arătat proiectul, iar el nu a fost de acord, că are o altă viziune. I-am spus că am băgat 200.000 de euro acolo, până la acel moment.

Astea au fost discuțiile, ca el să vină cu investiția, iar eu cu contractul. I l-am pus pe masă, pe numele lui, iar el îmi spune că a băgat 1,2 milioane de euro. I-am zis, atunci, că și eu am băgat un milion de euro! I-am spus și eu fals, că mă deranjase”, a povestit Beinur.

Momentul Dubai spus de Beinur: ”Mi-am luat bagajele și am plecat!”

Despre momentul când Beinur nu a fost lăsat în stradă, la Dubai, de Alex Bodi (Vezi AICI detalii). Povestea lui Nuredin sună cu 180 de grade invers.

”Mi-a zis că nu m-a lăsat în stradă la Dubai, că m-a luat cu el peste tot, că am stat în casele lui! Uite care-i povestea! În Dubai am mers cu el, invitat de el, dar, după două zile, a plecat în Indonezia și eu am rămas acolo, la hotel. Am venit pe la ora două noaptea, m-am dus la cameră, am băgat cartela, dar nu funcționa. M-am dus la recepție, nu mi-a dat nimeni nicio explicație.

Am plecat, mi-am luat cameră la un alt hotel. A doua zi, am revenit la hotelul inițial, să-mi iau bagajele, am dat de doi băieți, un sârb, parcă, și un neamț de origine turcă. Mi-am luat bagajele și am plecat. Hotelul nu era plătit de o lună, două”, au fost cuvintele lui Nuredin Beinur.

Invitația la Marbella, concertul lui 50 Cent și sticlele de băutură la pungă

Invitația la Marbella, la spectacolul lui 50 Cent, și mesele plătite în neștire.

”Într-adevăr, la Marbella el m-a invitat să-l vedem pe 50 Cent la discotecă. Era normal, nu refuzai. Ne-am dus, a avut masa cea mai bună, a plătit, dar la plecare, doi bodyguarzi au luat în sacoșe sticlele de pe masă și le-au dus la mașină. Eu am plătit mese, dar niciodată nu am luat acasă resturile.

Să nu-mi zică el că a plătit note uriașe pentru mine, că eu puteam să beau de maximum 100 de euro. Îi dovedesc nota de plată unde eu am organizat eveniment la Dubai, când am dat 3.800 de euro, iar el a trimis o sticlă de șampanie unei fete, dar din banii lui Nuredin Beinur. Nu aș fi zis astea niciodată, dar pentru felul în care el se comportă, ca un copil. Trebuie să mă apăr și eu, nu?”, a erupt Nuredin Beinur.

Despre datoriile la Bodi și turnatul la DNA: ”Dar el de unde știe?”

Cât despre datoriile lui Beinur către Bodi, ”spaima litoralului” a avut și aici o cu totul altă versiune. A recunoscut doar o niște transferuri de cryptomonede, dar pe care spune că le-a achitat. Și a vorbit și despre acuzele de turnătorie la DNA (Vezi AICI totul).

”Spune de datorii către el? O singură dată i-am cerut bani cu împrumut, să mă ajute cu niște cryptomonede, și mi-a făcut niște transferuri, iar la ultimul am întârziat cu plata o lună, două, trei maxim, nu mai știu. Asta a fost totul. Și mi-a mai spus, o dată, că nepotul meu are să-i dea niște bani, am băgat pe loc mâna în buzunar și am plătit. Este un om rău, să-și arate adevărata față!

Hai să le luăm pe toate cu care a fost. Cine l-a văzut în discuții cu Bianca Drăgușanu, cu Ema Uta și mai sunt, și-a dat seama cine are dreptate între noi doi. Îmi spune că-s frustrat? Pe ce să fiu? Mașinile lui, împrumutate, eu le am! Dar nu fac aroganță cu ele, în fața unor oameni care, poate, nu au ce mânca. El, care zice că are atâtea mașini, nu l-am văzut o dată să-și ajute un prieten bun, să aibă și el o mașină ca a lui. Adică, ia și tu de la mine un cadou!

Aroganța asta pe care o face e ieftină. O face pentru postări, nu să se simtă bine. Noi, când făceam de astea ne simțeam bine, asta ne plăcea, nu o făceam de imagine, ne distram, trăiam. El o face ca să arate oamenilor amărâți ce bine e el?

Îmi spune că îl puneam să mă pozeze în Dubai? Păi eu am fost în Dubai când s-a deschis Burj Al Arab. Pe buzunarul meu!

Am mulți fani, să nu zică ceva dacă o să-l tragă cineva de urechi. Nu e o amenințare, să nu se înțeleagă greșit.

Să se știe! Beinur dă recompensă oricui, dacă aduce dovada că am turnat pe cineva la Poliție, DNA… Dar el de unde știe de turnat? Nu e un semn de întrebare? Numai el văd că știe! Îl trimit la Mediaș, dar nici acolo nu-l primesc ăia, că l-au alungat. Și de acolo e fugărit. Că tot a zis el că mă trimite cu barca în Finlanda”, a încheiat Nuredin Beinur.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.