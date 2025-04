Alex Bodi rupe tăcerea despre cearta cu Beinur! „Pe mine nu m-a chemat DIICOT-ul la cafea, dar...”

Relația de prietenie dintre Alex Bodi și Beinur a ajuns într-un punct critic, după ce omul de afaceri a lansat acuzații dure la adresa fostului său asociat. Conflictul dintre cei doi a escaladat în mediul online, unde Bodi și-a exprimat public dezamăgirea profundă, sugerând că a fost trădat de un om pe care îl ajutase în momente dificile.

Problemele au apărut atunci când, potrivit spuselor lui Bodi, Beinur ar fi încercat să-l înlăture din afacere, apelând la diverse presiuni asupra persoanelor implicate în administrarea restaurantului. În ciuda tentativelor de reziliere a contractului, Bodi afirmă că din punct de vedere legal parteneriatul nu putea fi desfăcut în mod unilateral.

Potrivit celor mai recente declarații ale lui Alex Bodi, tensiunile dintre el și Beinur au pornit de la o colaborare nereușită în domeniul ospitalității. Bodi susține că a încercat să-l sprijine financiar pe Beinur, implicându-se într-o afacere de restaurante fără intenția de a obține un câștig personal, ci din dorința de a-i întinde o mână de ajutor. Se pare că Beinur trecea prin dificultăți majore, atât financiare, cât și de altă natură, iar Bodi a ales să investească bani pentru a salva situația.

Mai mult decât atât, Alex Bodi a lăsat să se înțeleagă că fostul său prieten ar avea legături suspecte cu autoritățile, sugerând o posibilă colaborare cu DIICOT, lucru pe care Bodi îl consideră inacceptabil în cercurile lor de influență. Din perspectiva sa, această colaborare ar submina onoarea și loialitatea într-un mediu în care solidaritatea și discreția sunt esențiale.

„I-am lăsat pe fiecare să își facă talentele, să latre, să vă expună mincinuile și vrăjelile lor. Cred că e rândul meu. (…) Nu îl atac, eu nu am pic de invidie în mine, nu am răutate, doar că sunt foarte dezamăgit. Pe lângă discuțiile care apar în mediul online și cum mă atacă el, mă denigrează (…) că manipulează oamenii și îi constrânge să facă live-uri despre mine că sunt pe invers. (…) Eu cu omul ăsta am încercat să fac o afacere. Nu că am eu nevoie de vreun restaurant prin București sau prin țară, am vrut să îl ajut. (…) Omul ăsta e la pământ din toate punctele de vedere. (…) Vorbesc de Beinur. (…)”, spune Alex Bodi.

Dezamăgirea lui Bodi nu este legată doar de aspectele financiare sau de afaceri, ci și de sentimentul de trădare personală. Se pare că, în ciuda ajutorului oferit și a legăturii de prietenie consolidate de-a lungul timpului, Beinur ar fi ales să acționeze împotriva celui care l-a susținut.

„Am vrut să fac restaurant cu el, și pentru că multă lume l-a dat deoparte și nu a dus contractul pe care îl avea în vigoare. Într-o zi eram amândoi în Herăstrău și l-am întrebat de câți bani are nevoie. Am deschis borsetuța și i-am dat. Avea trei luni restanță. I-am dat lui bani, am plătit totul la zi. (…) El a luat niște bani de la niște turci și le-ar fi zis că e băgat cu mine 50%-50% într-o afacere. (…) Omul când a văzut că nu îi iese pasența, un pic de presiune la avocat, la doamna care îi administrează restaurantul, să-mi rezilieze contractul. Asta juridic nu are cum să facă niciodată că nu are cum. (…) Eu am avut probleme cu legea 5 ani. Am sechestru, pe mine în viața mea nu m-a chemat DIICOT-ul la cafea, să pună pe cineva să mă invite la cafea. Nu am auzit niciun șmecher în viața asta să facă lucrul ăsta. În schimb, pe el da, și i-am zis că am aflat.(…) Eu l-am considerat un om drept, un om corect, avem o grămadă de prieteni împreună. (…) Ori cu garda, ori cu strada. Când e cald în birou, stăm în birou, când e cald pe stradă, stăm în stradă.”, a mai spus Bodi.