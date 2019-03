După ce a fost furată de taximetrist, cântăreața s-a trezit drogată în club

De când meseria de asistentă tv a cam dispărut de prin platourile emisiunilor, lumea mondenă pare că are acum mai mulți neuroni. Dar a apărut o cântăreață care nu e departe de tiparul asistentelor tv, dar mai frumoasă și mai talentată. Maria Andria, cea mai recentă cucerire a lui Chef Scărlătescu, a trăit în România cele mai înspăimântătoare lucruri. Mai întâi, un taximetrist a răpit-o și a dus-o la manele și la bowling, ea crezând că-i vrea mațele. Recent, artista cipriotă și-a văzut moartea cu ochii după ce i-au fost puse droguri în paharul cu băutură, la club. Artista a fost legată de targă și dusă de urgență la spital.

Ea este Maria Andria, noul personaj care colorează lumea mondenă mai mult decât o făceau cândva Sânzi și Tonciu. La 28 de ani, grecoaica – ciprioată Maria Andria își caută succesul în carieră și prin țara noastră. De profesie cântăreață, în ultimii ani a tot făcut naveta Cipru – România, în speranța că va rupe gura târgului cu melodiile ei. A reușit, însă, să-i rupă gura lui chef Scărlătescu de mai multe ori. Mai întâi cu preparatul culinar pregătit de ea…

„Îmi placi că ești chel. N-ai păr pe tine. Eu ca băbuța, să pot să te pup așa„, i-a spus lui Cătălin Scărlătescu.



Și chiar au făcut-o, zilele trecute, în plină stradă, în fața unui local, unde Scărlătescu a gustat din cel mai dulce preparat… dar și rujat. Maria Andria n-a fost amețită, însă, doar de de fiorii dragostei pentru că după episodul siropos, cântăreața și-a văzut moartea cu ochii. Învitată de niște prieteni prin cluburi, în centrul vechi, Maria Andria și-a înmuiat buzele în paharele cu vodca, iar mai apoi i s-au înmuiat și picioarele. Cântăreața susține că i-au fost puse droguri în paharul de băutură, posibil de ghicitoarele care au abordat-o la intrarea in club.

„Mă simțeam, mi-era foarte cald în mine, voiam să beau mai mult, voiam să ies afară să iau aer, nu mă simțeam prea bine. După aia, am ieșit afară cu paharul, erau niște femei care mi-au luat mânuța să-mi ghicească norocul, eu am lăsat băutură lângă ea, jos. Și au venit încă cinci femei să-mi ghicească. După ce mi-a ghicit în mână, mi-am luat paharul și m-am dus înăuntru. Am băut. Am terminat, am leșinat. După aia, n-am mai știut nimic ce s-a întâmplat. Când am ajuns la hotel, mi-am rupt toate rufele de pe mine, mi-am rupt rochia, îmi era foarte cald, nu știam cine sunt ca persoană. Compozitorul voia să mă ajute și trageam palme în el că nu știam cine e, credeam că vrea să-mi facă rău.

Când a venit ambulanța, eu mă trânteam pe jos, îmi loveam capul pe perete, mi-au spus că voiam să mă omor. Mi-au zis că am deschis ușa de la hotel și mergeam ca un copil cu patru picioare până la drum și voiam să mă calce mașina să mor. Și ziceam, vreau să mor, vreau să mor. Îmi vine să plâng, îți zic sincer„, ne-a mărturisit Maria Andria.

Legată de mâini și de picioare, luată cu targa ambulanței, Maria Andria a fost dusă la spital. Cântăreața crede că toate simptomele au fost cauzate de mescalină, drogul care i-ar fi fost pus în pahar: „E o țară foarte periculoasă după mine„.

Și nu e la prima experiență care a băgat-o în sperieți. Un taximetrist a plăcut-o atât de mult încât n-a dus-o la destinație, ci la manele și la bowling, spre disperarea ei care credea că-i vrea mațele. „Eu am intrat într-un taxi ca să mă duc s-o găsesc pe mama și taximetristul m-a luat la bowling. Tremuram!!! Mi-a fost foarte frică, sincer. Am făcut pe proasta, ce era sa fac? Adică, am făcut că totul e ok. Dacă îi arătam că tremur, că mi-e frică, putea să-mi taie gâtul. După chestiile astea i-am zis lu` mama unde sunt și m-au găsit. Și a zis băiatu` ăla că nu m-a luat să-mi facă rău, doar că i-a plăcut de mine și că vrea să ne jucăm bowling„, a mai povestit cântăreața.



Altfel, cu popicele și cu bila de la bowling s-a descurat de minune… chiar în asentimentul taximetristului: „De multe ori o țin și cu două mâini. Și îmi deschid așa picioarele și o arunc. Îți zic sincer, știi ce credeam? M-a luat frica, tremuram, și eu credeam că mă duce ca să mi le scoată pe astea toate din mine, mațele„.