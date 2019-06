După ce a slăbit aproape 50 de kilograme și s-a despărțit de soțul ei, Bianca Rus nu mai vrea să audă de bărbați: ”Nu sunt pregătită…”

După ce a slăbit aproape 50 de kilograme și s-a despărțit de soțul ei, Bianca Rus nu mai vrea să audă de bărbați.

Bianca Rus a dat jos 50 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut! Pentru a ajunge la silueta dorită, artista s-a lăsat pe mâna specialiștilor pentru o operație de micșorare a stomacului. Ei bine, după ce a scăpat de kilogramele în plus și s-a despărțit de soțul ei, cântăreața a făcut dezvăluiri uluitoare. (CITEȘTE ȘI: BIANCA RUS, ÎMBRĂCATĂ SUMAR, ÎȘI UMILEȘTE FOSTUL SOȚ: ”BINE CĂ NE-AM DESPĂRȚIT ÎNAINTE, NU ERA BINE SĂ MĂ PRINDĂ NOUL AN CU GUNOIUL ÎN CASĂ!”)

Bianca Rus nu mai vrea să audă de bărbați! Cântăreața nu este pregătită să înceapă o nouă poveste de dragoste, iar despre statutul de ”femei măritată” nu vreau să mai audă.

”Eu sunt bine acum. Sunt Bianca. Mă prezint Bianca grăsuţa. Mă descurc singură, îmi fac cumpărăturile singură. Nu vreau să aud de bărbaţi, nu sunt pregătită să trec de etapa în care mă aflu. Ce să fac, să mă căsătoresc din nou? Sunt singură pentru că am avut supărările pe care le-am avut. A trecut atâta timp, dar parcă nu mi-am revenit de tot în interior. Nu sufăr, viaţa merge mai departe, cum am mai spus! Am prieteni bărbaţi.

Mai am reţineri. Nu îmi place statutul de femeie măritată, chiar dacă a ţinut doar două săptămâni. Nu ştiu de ce durează atât de mult. Nu vreau să vorbesc despre alte persoane (n.r. soţul ei), mă ia supărarea şi încep să plâng”, a spus Binaca Rus la Teo Show.

Satisfăcută atunci când se uită în oglindă

Vedeta recunoaște că privește, cu mândrie, în oglindă după un astfel de succes. Tonusul este altul, nu îi mai place să mânânce așa cum se întâmpla cu mai mult timp în urmă și… a renunțat chiar și la platformele de 50 de centimetri. (CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTA CÂNTĂREAȚĂ BIANCA RUS A PIERDUT PRIMUL PROCES CU SOȚUL! AVEM DECIZIA DE ULTIMĂ ORĂ DE LA JUDECĂTORIE)

„Mă simt foarte satisfăcută atunci când mă uit în oglindă. Este ceva bine rău de tot. Nici nu mai îmi place să fac ceea ce făceam înainte. Nu mai îmi place să mănânc sau să port papainoage. Am renunţat la platformele de 50 de centimetri (…) Cu hainele stau mai prost pentru că tot slăbesc. Acum voi încerca să mă menţin. Acum am 58 de kilograme de la peste o sută cât cântăream în trecut.” a declarat Bianca în urmă cu ceva timp.