După ce le-a cucerit inimile românilor la „Chefi la cuțite”, a anunțat că se retrage subit din domeniu. Motivul neașteptat pentru care Ionuț Belei renunță la pasiunea care l-a propulsat pe podiumul de la Antena 1

Zilele acestea, Ionuț Belei de la Chefi la cuțite a anunțat faptul că se retrage din domeniu. La trei ani de când a reușit să cucerească sezonul 8 al emisiunii culinare, tânărul de 21 de ani a decis să facă o schimbare radicală. În cadrul unui interviu, a spus și care este motivul pentru care s-a reorientat profesional.

În anul 2020, pe vremea când avea doar 19 ani, a venit la Antena 1 să-și demonstreze abilitățile culinare. A reușit să impresioneze jurații și să-l facă pe Sorin Bontea să-i dea un loc în echipa sa. La vremea aceea, se lăuda cu faptul că a lucrat în o mulțime de restaurante:

„Era un bucătar italian, mă puneam să îl ajut, lăsam vasele să stea în treaba lor, stăteam apoi până la 1-2 să termin treaba. Acum sunt pe post de bucătar. Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu un chef care avea o stea Michelin, am lucrat apoi cu un chef italian foarte bun, de la care am învățat foarte multe”, a povestit Ionuț Georgel Belei parcursul lui profesional.

Câștigătorul sezonului 8 Chefi la cuțite renunță la bucătărie pentru medicină

Sătul de felul în care mulți români se raportează la mâncare, Ionuț Belei s-a decis să urmeze exemplul soției sale și să meargă la Facultatea de Medicină. Astfel, vor reuși să aibă o afacere de familiile.

„Păi m-am cam săturat puțin să văd oameni în jurul meu care nu știu ce mănâncă. Plus de asta, condițiile în România și bugetul oamenilor este unul mic și îi împinge oarecum de la spate să consume produse ieftine de joasă calitate. Nu apreciază calitatea. Și nu prea pot să le gătesc ieftinituri.

M-am înscris la Facultatea de Medicină având în vedere ca soția mea e medic. Facem afacere de familie. Ea are deja o clinică de renume în Craiova. Mi-am dat seama că medicii din România au nevoie de calitate pentru a face calitate. Așa ca mi-am propus să deschis compania asta”, a spus câștigătorul Chefi la cuțite pentru Fanatik.

Mai mult de atât, de la 1 decembrie, își deschide o fabrică de freze dentare în Craiova, dar dorește să-și după afacerea la un nivel mare, să fie distribuitor la nivel european.

