Nicoleta Dragne „a înțepat” ispitele de la Insula Iubirii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit faptul că unele dintre persoanele trimise să ispitească concurenții nu prea și-au făcut treaba ca la carte. A fost una dintre cele mai apreciate ispite de-a lungul sezoanelor, așadar, părerile blondinei sunt mai mult decât avizate. Dar seria dezvăluirilor nu se oprește aici, deoarece Nicoleta a făcut anunțul pe care probabil multă lume îl aștepta. Este posibil să o vedem din nou, pe micile ecrane, la Insula Iubirii, în rolul care i se potrivește ca o mănușă. Ea a anunțat că și-ar dori acest lucru, de acum urmează să vedem dacă se va înfăptui acest lucru în următorul sezon.

Nicoleta Dragne ar trebui să le dea lecții ispitelor de la Insula Iubirii! Nu de alta, dar are câteva reproșuri de făcut la adresa lor. Din spusele ei, unele persoanele care trebuiau să-i bage pe concurenți în păcat nu prea au excelat la acest capitol. Noi propunem așa! Un teambuilding, cu Nicoleta Dragne în frunte, care să le facă instructajul ispitelor așa cum trebuie.

Bine, este foarte posibil ca fosta ispită de la Insula Iubirii să poate fi admirată din nou pe micile ecrane, cum frânge inimi și sucește minți. Spunem asta deoarece chiar ea a declarat că ar fi mai mult decât tentată să participe din nou la emisiune. Dacă se va întâmpla asta sau nu, rămâne de văzut, dar cu siguranță există mulți domni care ar fi extrem de încântați să își clătească retina privind-o pe frumoasa blondină.

Fosta ispită de la Insula Iubirii recunoaște: „Nu sunt pe gustul meu”

Nicoleta Dragne are o părere extrem de clară despre ispitele din sezonul care tocmai s-a încheiat. Întrebată care este părerea ei, dar și dacă este tentată să mai participe la un nou sezon, vedeta a răspuns clar și concis.

„Am urmărit emisiunea. Despre unele ispite am o părere bună, despre altele nu vreau să-mi dau cu părerea. Unele și-au făcut treaba cum trebuie, altele nu sunt chiar pe gustul meu. Dar nici nu trebuie să fie pe gustul meu, la urma urmei. Aș mai accepta să participi din nou ca ispită la Insula Iubirii, pentru că deja copiii sunt mari și acum e altceva. Aș accepta oricând, pentru că pentru mine a fost o experiență unică care merită trăită, fie că ești ispită, fie că ești concurent. Eu nu am avut nicio strategie la Insulă.

Acolo nu este despre strategii, acolo totul se simte, nu funcționează strategiile. Cel puțin pentru mine nu funcționează, nu știu pentru alții. Nu ai cum să faci așa ceva, deoarece nu ai de unde să știi dacă concurentul te va plăcea. Până nu ajungi acolo și nu vezi dacă ai sau nu conexiune cu unul dintre concurenți, nu ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Nici nu are rost să te gândești mai departe, până nu vezi despre ce este vorba”, a declarat Nicoleta Dragne pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Dragne, ținta preconcepțiilor după participarea la emisiune

Blondina a recunoscut faptul că s-a lovit de-a lungul timpului de tot felul de prejudecăți după participarea la Insula Iubirii. În special domnii sunt cei care au avut câte ceva de zis la adresa Nicoletei, căreia i-au pus ștampila de ispită supremă, în care nu prea se poate avea încredere. Însă participarea la emisiune a venit cu beneficiile sale, care i-au adus un plus de imagine și notorietate.

„M-am lovit de preconcepții și încă mă mai lovesc, dacă vorbim despre bărbați. Ei dacă te văd la Insulă au impresia că nu ești reală în viața de zi cu zi. Chiar și atunci când spui lucruri simple, cum ar fi ‘mi-e dor de tine’, nu am fost crezută. Mi s-a spus că sunt o mică mincinoasă ți că încerc să îi manipulez, ca la Insulă. Ideea e că eu am fost reală și la Insulă, în mare parte. M-a ajutat acea experiență, am cunoscut multe persoane pe care probabil nu aș fi avut ocazia dacă nu participam. La mine a fost simplu, am mers acolo, oamenii m-au plăcut și au continuat să mă urmărească și să fie alături de mine. Asta m-a ajutat și pe partea de business”, a mai spus vedeta.

