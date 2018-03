Narcisa Guţă a început să frecventeze saloanele de înfrumuseţare, în ultima perioadă. Mai mult, ea şi avut multe postări pe reţelele de socializare, după ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat şi moralul fostei soţii a lui Nicolae Guţă.

„Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut vreo 20. Mi-am facut implant la sani, cu ridicare, si am avut deviatie de sept la nas pe care am rezolva-o. Nu am pus exagerat la sani, pana in 500 ml. Nu am vrut nici sa fiu foarte exagerata. Fac sala, acum poate nu se vede ca sunt la televizor si televizorul ingrasa”, dezvăluia Narcisa.

Acum, după ce a slăbit destul de vizibil, bruneta poartă haine mulate și arată tuturor ce mândră este de noua ei siluetă. „Cele mai tari stiliste. Vă dorim un început de săptămână cu multă iubire în suflete, chiar dacă afară plouă. Vă iubesc”, a scris Narcisa Guţă.

Fanii sunt alături de ea și o urmăresc cu mare interes pe rețelele de socializare.„Să ai o săptămână frumoasă, Narcisa! / O zi frumoasă şi ţie / Te pup, minunato!”, au fost o parte din comentariile din mediul online.