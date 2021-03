După episodul șocant din hotel, Laurette s-a împăcat cu tatăl copilului ei: ”Nu îmi va lua fetița”

După episodul șocant din hotel, Laurette s-a împăcat cu tatăl copilului ei. Mulatra a mărturisit că fiica ei va rămâne lângă ea.

După episodul șocant din hotel, au existat zvonuri conform cărora Mihai, tatăl fetiței lui Laurette, ar fi luat măsuri. Acesta era decis să o ia pe micuță de lângă mama ei. Spiritele s-au calmat, însă, iar Laurette și Mihai, fostul său iubit, au făcut pace. Se pare că bărbatul a renunțat la decizia de a o lua pe fiica lor, Selena, de lângă mamă.

”M-am împăcat cu Mihai, nu îmi va lua fetița, a venit la noi și a văzut-o și pe Selena, în perioada asta. Este totul ca înainte între noi, nu s-a schimbat nimic”, a spus Laurette pentru impact.ro.

Laurette, dezvăluiri despre episodul șocant

Laurette a scăpat din mâinile agresorului, după ce angajații hotelului au chemat poliția. Oamenii legii au găsit-o desfigurată pe mulatră. Individul are 44 de ani și este din Brașov. Acesta le-ar fi declarat polișiștilor că Laurette avea să-i dea 5.000 de euro, însă s-a făcut nevăzută cu banii și nu i-a mai răspuns la telefon.

Bărbatul a aflat că modelul este într-un hotel din București, așa că s-a dus peste ea. Laurette l-ar fi înjurat și l-ar fi îmbrâncit, iar acesta a reacționat și furia și-a spus cuvântul.

”Nu am mai luat legătură cu el, de atunci. Am mai fost abordată, așa, de diverși domni. Nu erau abordări elegante, ci cu scopul să îmi strice imaginea, iar eu îmi dădeam seama foarte ușor, însă la el nu mi-am dat seama. Eu m-am mai întâlnit cu el, de trei sau patru ori până acum. Mi s-a părut un domn foarte serios, mi-a zis că este divorțat, că are două fetițe, că are afaceri.

Țin minte că atunci când a intrat în camera de hotel s-a înfuriat pe mine că nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, mi-a zis că ce caut aici dacă nu voiam să fac ce vrea el. Persoana cu care m-am întâlnit cred că consumase ceva, era foarte agitat și nervos când a intrat pe ușă și i-am zis să ia loc pe scaun. Din momentul în care am intrat în camera de hotel am stat maximum 20 de minute. S-a enervat din cauză că el mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord”, a mai declarat Laurette.