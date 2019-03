Durere mare în România. A murit la doar 20 de ani

O altă tragedie lovește necruțător. Avea doar 20 de ani și s-a stins sub privirile neputincioase ale medicilor. Din păcate, aceștia nu au putut împiedica nenorocirea, iar familia este în stare de șoc.

Rujeola face ravagii în România, în vreme ce bilanțul epidemiei de gripă este alarmant. Încă o persoană a murit din cauza rujeolei. Numărul total de decese a ajuns la 62, potrivit ultimei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Cel de-al 62-lea deces cauzat de rujeolă, confirmat serologic, a fost raportat, săptămâna aceasta, la o persoană de sex feminin, în vârstă de 20 de ani, din judeţul Iaşi. Aceasta era nevaccinată antirujeolic. În perioada 25 februarie – 1 martie au fost raportate încă 66 de cazuri nou confirmate de rujeolă în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Numărul de cazuri de rujeolă înregistrate până la data de 1 martie este de 15.981.

Rujeola, principala cauză de deces în rândul copiilor

Rujeola sau pojarul este o infectie virala foarte contagioasa care apare ca o eruptie cutanata si care are simptome asemanatoare cu raceala. Boala este cauzata de Morbillivirus, din familia Paramyxovirus si se transmite pe calea aerului, prin tuse sau stranut.

Virusul rujeolic poate trai pana la doua ore pe diferite suprafete sau in aer si poate infecta 90% din persoanele sensibile. Inainte de crearea vaccinului impotriva rujeolei, boala afecta aproape fiecare persoana in timpul copilariei. Desi imunizarea a redus dramatic incidenta rujeolei in Europa, boala continua sa provoace focare frecvente in comunitatile de copii nevaccinati. La nivel global, rujeola ramane o cauza principala de deces in randul copiilor, estimandu-se ca aproximativ 160.000 de copii mor in fiecare an din cauza complicatiilor bolii, informeaza expertii din cadrul Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).

Rujeola poate afecta pe oricine, insa au un risc crescut de a dezvolta boala:

– Persoanele nevaccinate impotriva rujeolei

– Oamenii neimunizati care calatoresc in tarile in curs de dezvoltare, unde rujeola este mai frecventa

– Persoanele cu o deficienta de vitamina A

