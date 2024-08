Dureros! Gestul făcut de Oana Roman la 6 luni de la moartea mamei sale, Mioara

În ultimii ani, Oana Roman a depus un efort considerabil pentru a scăpa de kilogramele în plus. Perseverența și munca ei au fost recompensate, reușind să piardă 20 de kilograme și să obțină silueta dorită. Acum după ce a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus, vedeta are o greutate de 75 de kilograme.

De-a lungul anilor, Oana Roman a fost adesea subiectul unor speculații legate de metodele sale de slăbit, unii insinuând că ar fi recurs la intervenții chirurgicale pentru reducerea stomacului.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit, și nu am terminat încă, într-un an și jumătate. Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme”, a dezvăluit Oana Roman.