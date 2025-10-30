Acasă » Exclusiv » E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant

De: Andrei Iovan 30/10/2025 | 23:40
Vedetele noastre fac ce fac și ne surprind pe zi ce trece. Iar povestea de astăzi, cu iz romantic, este cel puțin interesantă. Ambii cunoscuți, chiar foarte cunoscuți. El, divorțat de curând, ea, o prezentatoare renumită pentru întrebările tăioase pe care le pune fără milă. CANCAN.RO i-a surprins ziua în amiaza mare, în timp ce au ieșit la un restaurant din Capitală. Vă spunem doar atât, nu prea pare să fie vorba doar despre o simplă ieșire amicală. Nu de alta, dar au mai existat și niște gesturi care i-au cam dat de gol. Oare se lasă cu o idilă de zile mari? 

Ei, la asta chiar nu ne-am fi așteptat! Însă, din nou, se confirmă faptul că odată cu sosirea sezonului rece, majoritatea începe să caute în stânga și-n dreapta, poate e rost de vreo relație. Altfel trece iarna și frigul când ai pe cineva alături, care să te încălzească! Cel mai probabil acesta este principiul pe care au mers și protagoniștii noștri de astăzi. Bine, sunt niște aspecte la care nu ne-am fi așteptat, ce-i drept.

El, să fie așa doritor de o nouă relație, după ce în primăvara acestui an semna actele de divorț? Se pare că da. Vă mai dăm un indiciu, el a participat și la o cunoscută emisiune de la Antena 1. Ea, părea că are alte preferințe atunci când vine vorba despre bărbați. Dar iată că te lovește Cupidon atunci când te aștepți mai puțin.

Antrenor celebru, apropieri interesante cu o prezentatoare cunoscută

Într-o zi călduroasă de toamnă, cei doi au profitat de vremea bună și au ieșit în oraș, la masă. Cu zâmbetele la purtător, au vorbit, au chicotit (mai ales ea) și s-au bucurat unul de prezența celuilalt. Dar vă mai dăm un detaliu picant! A existat și o hârjoneală în mașina ei, care, ce-i drept, spune multe despre preferințele lui. De ce spunem asta? Pentru că, la un moment dat, prezentatoarea i-a aplicat, în glumă așa, niște pălmuțe.

El nu se află la prima experiență de acest gen, am putea spune. Cu toate că nu se compară situațiile, deoarece corecția primită în trecut nu prea a fost în glumă. Dar un lucru e cert, îi plac femeile puternice, care se impun! Ce să mai, un duo la care nu ne-am fi așteptat! Avem și imagini tari cu cei doi, dar și detalii savuroase. Știm că sunteți curioși despre cine este vorba, dar vă asigurăm că așteptarea va merita pe deplin! Rămâneți alături de noi!

