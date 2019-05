E cumplit! Adevăratul motiv pentru care Lavinia Pîrva s-a îngrășat enorm în timpul sarcinii

Lavinia Pîrva și micul ei prinț, Alexandru, au fost externați din spital și, alături de soțul său, vedeta se bucură deja de primele zile petrecute acasă în formulă de trei. Cu puțin înainte să nască, frumoasa cântăreață a fost surprinsă de paparazzi la cumpărături, iar în imagini ea era de nerecunoscut – s-a îngrăşat mai bine de 30 de kilograme, deși a fost foarte atentă la alimentație. Recent s-a aflat adevăratul motiv pentru care soția lui Ștefan Bănică a pierdut lupta cu kilogramele.

“Retenția de apă, cunoscută și drept edem, apare în principal din cauza sângelui suplimentar care este reținut de organism în timpul sarcinii, care poate fi cu până la 50% în plus. Vena cavă inferioară, care este situată pe partea dreaptă a corpului, trebuie să transporte sângele din partea inferioară a corpului către inimă, însă sângele în plus, ca să nu mai vorbim de presiunea pusă pe venele pelviene de uterul aflat în creștere, tinde să ducă la o eficiență scăzută a venei cave inferioare. În plus, hormonii de sarcină dereglează echilibrul normal al organismului, inclusiv nivelurile de sodiu și potasiu, ducând la un organism care reține mai multe fluide, în loc să le absoarbă și să le elimine.

Retenția de apă se produce în mod normal de la picioare în sus, gleznele și zona de la genunchi în jos a picioarelor fiind frecvent afectate. Spre ultimele etape ale sarcinii, s-ar putea ca și mâinile să se umfle și să se simtă mai grele. Toate aceste simptome se agravează pe parcursul zilei – când vă treziți e posibil ca totul să fie normal, iar la culcare să aveți picioarele și mâinile umflate”, potrivit site-ului totuldespremame.ro.