Simona Pătruleasa (48 de ani) a “descins”, zilele trecute, alături de fetița ei, la un cunoscut mall din Capitală. Știrista de la Kanal D a arătat, încă o dată dacă mai era nevoie, că-și merită titulatura de “one man show”. Pentru a vă convinge odată pentru totdeauna de calitățile ei vă invităm să lecturați acest articol, dar și – foarte important – să accesați GALERIA FOTO. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini în exclusivitate cu sexy-bruneta!

Simona Pătruleasa a programat o ieșire în oraș, alături de micuța ei. A ajuns la mall Băneasa, unde și-a “abandonat” fiica pentru câteva secunde la un restaurant, alături de alți copii. Avea nevoie de liniște la cumpărături, iar “bagajul” o incomoda. Știrista de la Kanal D a avut nevoie de doar câteva minute pentru a-și face “plinul”. A intrat în magazilele unde și-a propus și a achiziționat tot ce avea în plan.

Un exemplu demn de urmat

Ulterior a revenit, într-un suflet, la masa unde își lăsase fiica. Acolo a mai zăbovit preț de câteva minute, până când copiii au terminat “haleala”, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Pe lângă faptul că arată impecabil, Simona Pătruleasa este, fără nicio exagerare, “one man show”.

Își cară singură hainele și cumpărăturile, nu are nevoie de ajutor, și, în plus, are maximă grijă nu doar de fetița ei, ci și de ceilalți copii. Asta, da, atitudine! Știrista de la Kanal D reprezintă, fără discuție, un exemplu demn de urmat de orice femeie.

Căsnicie de 14 ani cu Sabin Ivanof

Altfel, Simona Pătruleasa este împlinită nu doar din punct de vedere profesional, ci și personal. Și-a început povestea de dragoste alături de Sabin Ivanof în 2005, iar trei ani mai târziu, ei au decis să se căsătorească. Mai exact pe 20 iulie 2008. La un moment dat, bruneta a hotărât cu soțul ei să conceapă un copil, însă, în urma analizelor pe care și le-au făcut, ea a descoperit că nu poate deveni mamă.

“Cel mai dificil moment din viața noastră a fost acela în care am aflat că nu pot să rămân însărcinată. A fost un moment dureros și greu.

Mi-am dat seama că nu orice soț, bărbat, poate duce un astfel de moment. Mulți tineri au ajuns să divorțeze din acest motiv, pentru că soții erau copleșiți de toată nebunia asta care înseamnă fertilizare in vitro, drumurile la spital.

Sabin a fost cel care, atunci când eram cu moralul la pământ, m-a susținut și mi-a dat încredere că vom reuși. Și am reușit”, a declarat prezentatoarea.

Cine este Simona Pătruleasa

Simona Patruleasa a prezentat Știrile Kanal D din weekend, de la 12:00, iar anul trecut a înlocuit-o pe Cristina Dorobanțu la pupitrul știrilor Kanal D de dimineață, de la ora 7.00. Înainte de a ajunge în televiziune, a lucrat ca învățătoare, timp de șase ani. S-a remarcat ca prezentatoare la pupitrul știrilor sportive, inițial la Realitatea TV, apoi la Antena 1, timp de cinci ani.

Simona Pătruleasa s-a alăturat echipei de știri a Kanal D în calitate de prezentator, începând din septembrie 2009. Frumusețea, eleganța și profesionalismul i-au adus, de-a lungul timpului, nenumărate distincții și aprecierea publicului. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Româno – Americană.