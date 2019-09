E oficial: cântăreața a anunțat că a rămas însărcinată cu vedeta Kanal D! E băiețel

Bucurie mare în showbiz, după ce cântăreața și vedeta Kanal D au anunțat că vor deveni părinți. Cei doi vor avea un băiețel și a abia așteaptă să sosească pe lume.

La doar câteva săptămâni după ce a părăsit concursul Puterea dragostei, Florin Rusu a aruncat bomba. Chiar fosta sa logodnică, Roxana Prințesa Ardealului îl va face tătic, iar în urmă cu puțin timp blondina a confirmat sarcina, după ce s-a tot speculat în ultima perioadă că este însărcinată.

“La omul bun durează mai mult,să își găsească fericirea,stiam ca Dumnezeu imi va da dupa sufletul meu❤😊🤗 Da acum pot sa spun ca sunt fericita, ceea ce imi lipsea am si in curand vom fi trei❤🙏 Ce poate fii mai minunat de atata, cea mai mare bucurie și binecuvântare de la Dumnezeu🙏 Family❤ Domi, baiatul nostru scump abia astept sa vii pe lume, pana atunci sper să am o sarcină ușoară, pana acum nu am avut probleme🙏👼“, a scris artista pe rețelele de socializare.



Și Rusu de la Puterea dragostei și-a anunțat prietenii că va deveni tată.

„Cel mai minunat lucru e să fii tată, motivul pentru care voi lupta toată viața mea”, a anunțat Rusu de la Puterea dragostei extrem de fericit.