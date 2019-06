E oficial! Vine canicula în România. Meteorologii anunță un val de aer tropical cu temperaturi de peste 40 de grade la soare

În perioada 8 iunie – 12 iunie, România se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la soare, avertizează meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Însă, cu toate acestea, ploile își vor face simțită prezența, existând și posibilitatea de a se transforma în furtuni. Informații foarte interesante în ceea ce privește evoluție vremii în următoarele zile au fost publicate pe pagina de Facebook a grupului ”Prognoze Meteo – Vremea în România”.

Se incalzeste. Acest lucru se vede nu doar in Romania, ci in intreaga emisfera nordica. Dar acest lucru are la baza mai mult decat fenomenul incalzirii globale. Aceasta pagina sustine teoria incalzirii globale, dar este mai mult de atat. Emisfera nordica are o suprafata foarte mare de uscat, acesta fiind extrem de apropiat de zona polara.

In imaginea 1, putem observa felul in care continentele ajuta la urcarea caldurii spre nord. Aceasta este una din diferentele notabile intre emisfera sudica si cea nordica. In imagine, am marcat cu galben zona in care ar fi trebuit sa fie aer rece. Puteti observa cum se extinde aceasta la nivelul continentelor.

Revenind la circulatii, observam ca asistam la un asalt al caldurii. Daca in trecut, vorbeam de valuri de caldura in zona Rusiei, acum, asaltul caldurii vine pe toate continentele, mai putin in Europa Vestica. Temperaturi de peste 30 de grade se inregistreaza in toate zonele subpolare. Groenlanda ramane ultimul bastion al aerului rece. De acolo, se va forma incet incet baza pentru o noua masa de aer polara, pentru iarna viitoare. Dar mai este mult pana atunci.

Europa de Vest ramane ultima zona continentala sub actiunea aerului rece

Insa surpriza vine din alta parte, si daca se confirma, este una puternica. Observam mai multe indicii ca circulatia Walker decupleaza de la El Nino si acesta slabeste. Este inca devreme, chiar foarte devreme sa luam acest lucru in calcul. Acest El Nino slab si foarte longeviv a fost oricum foarte ciudat. Vom urmari situatia. Latitudinea tropicala nu se incalzeste nici ea omogen. Avem o zona foarte mare cu temperaturi de peste 50 de grade in Orientul Mijlociu, in zona Golfului Persic. Aceasta va continua sa ramana asa.

Cea mai ridicata temperatura din emisfera nordica a fost 56.7, intr-un desert din Statele Unite. Asa ca, in acest moment, suntem foarte aproape de acea temperatura in zona Golfului Persic. In contrast cu acest lucru, putem vedea in imaginea 3, cat de puternic este vortexul sudic, racirea ajungand pana aproape de Ecuator, care strabate centrul Africii.

In categoria temperaturilor de la suprafata oceanelor (Imaginea 4), observam mai multe anomalii:

In primul rand, zona subtropicala a oceanului Atlantic (Incercuita cu verde) este mai rece decat normal. Acea zona locul pe unde trec uraganele din categoria Cape Verde, cele mai puternice. Tinand cont ca suntem la inceputului sezonului de uragane, ne-am putea astepta ca uraganele cele mai puternice din Atlantic sa se dezvolte mai tarziu, sau chiar deloc. In al doilea rand, observam ca zona la nord de cea rece, este mai calda decat normal.

Cu culoare galbena am incercuit si Marea Mediterana, foarte rece in urma ciclogenezei intense din aceasta primavara, dar si Marile Neagra si Caspica, foarte calde, datorita valurilor de aer cald ce au stationat in zona. Nu in ultimul rand,, putem observa pozitia Jet Stream-ului din aceasta iarna sau primavara, de pe coasta Statelor Unite. Putem observa cat de bine definita este banda de apa rece si banda de apa calda. Am adaugat in imagine o reconstituire a pozitiei in care a stat Jet Stream-ul si felul in care a circulat aerul arctic si cum a iesit in ocean. Acest lucru a constituit una din bazele numarului foarte mare de cicloni din aceasta primavara, acestia formandu-se la contactul intre aerul cald si cel rece.

Anomalii de temperatură la nivelul planetei

In imaginea 5, putem observa o parte mai degraba artistica a climei. Încercuita cu albastru se afla o masa de aer rece enorma ce a sosit in zona Siberiei. Dimensiunile acesteia sunt impresionante, dar din pacate nu a putut tempera incalzirea. In partea de jos a imaginii, putem observa anomaliile de temperatura la nivelul planetei. Emisfera nordica scapa relativ usor, avand o incalzire medie de 0.8 grade Ma asteptam sa sarim de +1.2 grade, in aceasta vara. Surpriza vine insa din Antarctica. Asa cum spuneam si la descrierea imaginii 3, zona polara a emisferei sudice este neobisnuit de rece. Din pacate, nu avem foarte multe masuratori pentru a intelege de ce. Sunt sigur ca este doar o situatie locala.

Pentru acest lucru, am atasat si imaginea 6. Repet: masuratorile din Antarctica sunt prea putine pentru a intelege de ce este mai rece, dar sub nicio forma nu consider ca exista controlul climei. Si sustin teoria incalzirii globale.

Zonele polare pot avea ani mai calzi sau mai reci si masuratorile profesioniste in Antarctica au inceput de cativa ani. Asa ca nu as vrea sa vorbim fara baze..

La nivel european

In Europa, ca de obicei, asistam la o batalie apriga intre rece si cald, pe un continent unde doar media celor doua este temperata. Masa de aer tropical, urcata in zona Rusiei, are o bariera aproape verticala cu cea de aer rece, coborata pe Atlantic, care impinge inspre est, incercand sa doboare blocajul. Aici ar mai fi un lucru ciudat: Daca Atlanticul a fost foarte cald pe timpul iernii, inundand Europa cu cicloni, acum parca incearca sa echilibreze lucrurile, fiind foarte rece incepand cu aceasta primavara. In ceea ce priveste formatiunile, putem observa un rol extrem de important al Anticiclonului Azoric. Acesta penduleaza nord-sud, si este responsabil pentru nuclee de presiune ridicata care se intensifica pe continentul european. Putem considera acest drept tentative de blocaj omega, insa vom vedea in continuare.

La nivelul Romaniei, intrebarea cea mai apriga pe care am auzit-o zilele acestea este următoarea: Vine canicula?

Raspunsul este da, dar va fi trecatoare si vom avea ploi. Pe masura ce transportul de aer cald dinspre Rusia se inteteste, temperatura va ajunge la 34 de grade in multe zone din tara. Este usor de inteles ca in orase, unde avem insule de caldura, vor fi 35, 36 grade. Asadar ne asteapta o saptamana calda, racirea fiind estimata in week-endul viitor. Dar mai avem o problema: furtunile.

O data cu sosirea aerului cald, vor urca si parametrii de instabilitate, caldura fiind responsabila de acest lucru. Asadar vom avea furtuni ceva mai intense decat in prezent. Totusi, va lipsi aerul rece, de altitudine si zona cuprinsa de ploi va fi mai restransa. Asadar, mai intese si mai putine.