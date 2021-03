E uluitor ce a putut să facă Teo Trandafir cu băiatul care-i spunea Maiei că e înfiată: ”Băi, are mamă, și asta sunt eu!” + Cum i-a cunoscut iubitul

Teo Trandafir a fost invitata lui Cătălin Măruță la podcastul lui, acolo unde a vorbit, între altele, și despre Maia, fetița pe care a adoptat-o. A povestit un moment savuros, când Maia era șicanată de un coleg, iar atunci Teo a intervenit ”în forță”.

Cum l-a speriat pe băiețelul care o chinuia pe Maia? Povestește Teo Trandafir, după ce a întrebat-o de Măruță dacă nu au fost problem de acest fel. "L-a școală, colegii i-au spus că este adoptată. Chiar i-au spus că nu se joacă alături de ea din cauza asta. Dar era unul, un coleg, care o chinuia. A fost un moment când am vrut să mă duc la școală… Și chiar am făcut-o. Cum spuneam, era unul care o tot zdrăngănea vu vătraiul prin gard și-mi aduc aminte cum am deschis ușa aia, eram îmbrăcată în polițist, cu arma de plastic, jucam într-un serial atunci, și l-am văzut pe ăsta mic… M-am dus la el și i-am spus așa: băi, de fiecare dată când îi spui Maiei Trandafir că nu are mama, acum uită-te la mine, ARE și aia sunt eu! Și știu drumul! Aia am făcut, Cătălin", a povestit Teo.

Maia, fata lui Teo Trandafir, are iubit: ”Mi l-a prezentat!”

Care avea să explice și contextual. Juca într-un serial și, când a avut puțin timp, a plecat de la filmări, așa cum era îmbrăcată pentru rolul de polițist, și s-a dus la școală, unde la întâlnit pe băiatul care-I șicana fetița. Altfel, Teo a spus că a făcut o adopție perfecta, iar cazul ei nu seamănă cu cel al Luminței Anghel unde au fost niște probleme la un moment dat.

Maia (17 ani) are și un iubit, pe care Teo l-a cunoscut. ”Ți-a prezentat un băiat?”, a întrebat Cătălin Măruță. A venit, prompt, răspunsul dar și povestea amuzantă. ”Mi-a prezentat, normal, că e frumoasă și deșteaptă! Cum să nu mi-l prezinte, n-a venit omul cu flori, îi tremurau toate alea, îți dai seama, să vină doamna Teo, cu atitudine… Îți dai seama, să vii la un băiat cu doamna Teo?”, povestit Teo Trandafir.

Teo Trandafir și-a deschis sufletul în fața lui Măruță: a vorbit liber și despre începuturile sale în rolul de mămică. “Am plecat de acasă cum mă vezi, m-am întors acasă cu un copil mic. Maia încă nu se născuse și toată lumea spunea că sunt nebună, pentru că existau copii născuți, li se făcuseră analizele. Nu mi-a trebuit nimic, știam că e ea”, a povestit Teo Trandafir.