Ea e Andrada, polițista din Iași, care s-a retras din meserie pentru a face Only Fans. Ce reducere le-a pregătit foștilor colegi

Andrada Voicu, fosta agentă din cadrul IPJ Iași, continuă să atragă atenția în mediul online, nu doar prin mesajele directe și pline de ironie la adresa Poliției, ci și prin aparițiile provocatoare. După ce a renunțat la uniformă în urma unui accident rutier petrecut în timpul unei misiuni, Andrada a ales să vorbească deschis despre neregulile din sistem și să își trăiască viața public, în propriul stil, neconvențional, sincer și, adesea, incomod pentru foștii colegi.

Popularitatea ei a crescut rapid pe rețelele de socializare, mai ales după ce a început să „înțepe” frecvent fosta instituție și pe cei rămași acolo. Cu un ton sarcastic, dar asumat, Andrada a lansat și o promisiune neașteptată: dacă va decide vreodată să deschidă un cont pe OnlyFans, foștii colegi vor beneficia de reduceri.

Totul a început de la o poză în care posteriorul Andradei poate fi observat foarte clar. Prima reacție a fost a mamei ei care, vizibil amuzată de postare, și-a lăudat fiica. Ei bine, foștii colegi nu sunt de aceeași părere, iar Andrada s-a decis să le transmită un mesaj direct:

„Zilele trecute, am postat poza asta la story și s-au întâmplat două lucruri. 1. Mi-a trimis mama un vocal. Printre hohote de râs, îmi spunea că am luat-o razna și că mi-a văzut bucile pe story. Spre finalul vocalului, m-a complimentat, spunându-mi că am un cr fain. I-am mulțumit pentru remarcă. Evident, am ținut să-i menționez că nu caut validare, fiindcă știu că e fain. Ci, mai degrabă, voiam să le arăt celor care nu mai pot de grija ******* meu, că m-am îngrășat vreo două kile și că, de data asta (ca prin minune), s-au pus unde trebuie. Deci, stați liniștiți, e totul în regulă.

Am aflat de la informatorii mei că unii foști colegi din poliție (mai degrabă colege) au pus instant eticheta: «Asta face Only». Măi, ce să zic? Momentan, nu fac. Dar promit că, dacă o să fac vreodată, veți fi primii care veți afla. Și pe lângă un discount generos la abonamentul lunar, promit că o să-mi rezerv câte o oră pe săptămână doar pentru voi, în care să luați un pix și o agendă și să vă învăț să faceți o cercetare la fața locului. Că unii dintre voi, după 15 ani de poliție, nici măcar un CFL nu știți să faceți.”, a scris aceasta pe Facebook, alături de o fotografie provocatoare.