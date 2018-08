Ana Maria Gheorghe, tânăra protestatară care a înfruntat un jandarm, a devenit celebră după ce fotografia cu ea, realizată de fotoreporterul Dumitru Angelescu, a fost preluată de Euronews la secțiunea „No comment”. Țânăra de 26 de ani a vorbit despre protestul din 10 august și de cum a ajuns în postura din fotografia ajunsă deja faimoasă și în presa internațională.

Ana Maria Gheorghe s-a născut și a crescut în București. Ea a făcut Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar nu a apucat să-și mai dea licența. A plecat la muncă în Anglia, unde a stat un an și jumătate. În urmă cu șase luni, tânăra s-a întors în țară și este fotojurnalist freelancer. (Citește și Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru: „Nu am văzut ce se întâmplă la protest pentru că nu eram acolo!”)

„Eram în piață de aproximativ 30 de minute. Încercam să trec în spatele jandarmilor pentru a face câteva fotografii, eu fiind fotojurnalist freelancer. Jandarmii nu-mi permiteau să fac lucrul acesta. Personal, mă enervez atunci când cineva îmi încalcă dreptul de muncă. Eu nu le încalc lor dreptul la muncă, nu mă duc să le pun bețe în roate sau să le pun piedică. În spatele jandarmilor era o poziție mai bună și mai în siguranță decât de partea protestatarilor. Ei îmi spuneau că nu se poate, iar eu încontinuu le ceream explicații, un argument.Momentul acela, în care am ajuns piept în piept, este atunci când jandarmul m-a luat aproape pe sus, m-a luat de șolduri, dar în fotografie nu se vede asta. Nu avea niciun drept să pună mâna pe mine atâta vreme cât eu nu l-am atins pe el.

El m-a împins și eu mi-am dat mâinile pe spate. Dacă îl atingi pe jandarm se consideră ultraj și n-am vrut să încalc legea.L-am întrebat de ce mă împinge și nu mi-a răspuns la această întrebare. Mi-a spus: „Deveniți enervantă, domnișoară!” Eu sunt timidă și am anxietățile mele, dar dacă văd o nedreptate, iau atitudine.”, a explicat Ana Maria Gheorghe pentru libertatea.ro. Cu toate că a avut parte de acest incident, tânăra spune că nu are o părere proastă despre jandarmi: „Am întâlnit și jandarmi OK. Domnul colonel Velicu, dacă nu mă înșel, este unul dintre oamenii deosebiți de acolo, cu bun simț și cu omenie. Am întâlnit și jandarmi de la Dialog cu care s-a putut comunica. Printre ei sunt și oameni, dar și băieți spălați pe creier.Eu voi continua să mai merg la proteste. Asta mă motivează și mai mult.”