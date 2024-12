Ea este Brigitte, fiica din prima căsnicie a lui Helmut Duckadam. Îi seamănă leit

Helmut Duckadam, fostul mare portar al naționalei României și al echipei Steaua București, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, pe 2 decembrie 2024, lăsând o familie îndurerată și o întreagă țară în doliu. Duckadam, cunoscut pentru performanța sa extraordinară în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a fost un simbol al fotbalului românesc, iar moartea sa a marcat o pierdere imensă pentru sportivii și iubitorii de fotbal din România.

Fostul portar, supranumit „Eroul de la Sevilla”, a fost căsătorit de două ori în decursul vieții sale. Prima sa căsătorie a avut loc cu Ildiko, alături de care a petrecut 27 de ani și cu care a avut doi copii, Robert și Brigitte. După despărțirea de Ildiko, Duckadam s-a recăsătorit cu Alexandra, o femeie cu 20 de ani mai tânără decât el. Din această relație a rezultat nașterea fiicei lor, Julianne, care în prezent are 16 ani.

În ciuda separării de Ildiko, relațiile de familie au rămas importante pentru Duckadam. Brigitte, fiica sa cea mare, care acum are 42 de ani și locuiește de mai mulți ani în Statele Unite, a menținut legătura cu tatăl său, chiar dacă nu a fost o prezență frecventă în viața publică din România. Aceasta a continuat să îl sprijine și să fie alături de el, chiar și de la distanță, împărtășind momente importante din viața familiei.

„Nu mi-am imaginat vreodată că ei se vor despărţi. Pentru mine, şocul despărţirii lor a fost imens. Aproape imposibil de descris. Am căzut într-o depresie şi am refuzat să vorbesc cu tata o perioadă. Mi-a fost teribil de greu să accept ideea separării lor. Cu timpul, am început să înţeleg mai bine că viaţa este compusă şi din momente mai puţin plăcute”, a transmis Brigitte Duckadam, potrivit Libertatea.