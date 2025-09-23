Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: ”Nu mă prinde 1 octombrie”

O tragedie cutremurătoare a avut loc astăzi în orașul Mihăilești, județul Giurgiu, unde o femeie de 41 de ani și-a găsit sfârșitul chiar în propria locuință, în urma unui act de violență conjugală. Ancheta preliminară arată că soțul acesteia, în vârstă de 46 de ani, ar fi atacat-o cu un obiect ascuțit, lovind-o în zona pieptului, după ce între cei doi a izbucnit o ceartă aprinsă. Conflictul ar fi fost declanșat de intenția victimei de a încheia căsnicia, plan pe care bărbatul nu l-ar fi acceptat.

După agresiune, suspectul a fugit de la locuință, dar a fost reținut de polițiști la scurt timp, în apropiere. În același timp, vecinii au alertat autoritățile, iar la fața locului a sosit un echipaj medical. În ciuda eforturilor cadrelor medicale de a resuscita victima, rănile suferite s-au dovedit fatale, iar femeia a fost declarată decedată.

Cum și-a presimțit Ela moartea

Tragedia a lăsat în urmă o familie distrusă și o comunitate șocată. Victima era mama unui adolescent de 17 ani și principalul sprijin financiar al gospodăriei. De mai bine de un deceniu lucra în străinătate, sacrificându-și timpul petrecut cu familia pentru a asigura un trai mai bun copilului său. Plecările repetate în afara țării au contribuit, potrivit apropiaților, la deteriorarea relației conjugale, iar dorința ei de a divorța și de a-și lua fiul cu ea după ce acesta ar fi devenit major ar fi intensificat tensiunile dintre cei doi soți.

Pe de altă parte, anchetatorii analizează și profilul suspectului. Din datele adunate până acum, bărbatul nu ar fi avut un loc de muncă stabil pe parcursul căsniciei, iar nemulțumirile și suspiciunile sale ar fi alimentat conflictele din familie. Situația a degenerat până la punctul culminant al atacului mortal din această zi, care a pus capăt unei vieți marcate de sacrificii și muncă grea.

„Ea tot spunea: pe mine nu mă mai prinde 1 octombrie. Și-a mâncat tinerețile doar prin străinătate. Copilul de la vârsta de 5 ani e fără mamă. A vrut să bage divorț de el. El nu a vrut să realizeze că 20 de ani nu a făcut absolut nimic, o zi nu are pe cartea de muncă. El nu a vrut să o lase pentru că i se ducea sponsorul.

Voia să stea până face băiatul 18 ani ca să poată să bage divorț și să își ia copilul cu ea acolo”, a transmis sora victimei.

BREAKING | Ruben, un tânăr de 22 de ani, a murit după ce s-a izbit cu motocicleta într-un cap de pod din Iași