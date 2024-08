Ea este femeia pe care Cătălin Bordea o iubește și fără care nu poate trăi: ”De ce sunt eu cum sunt?!”

Puțini știu că Bordea are o relație specială cu bunica sa, Aspazia, o femeie pe care o adoră și căreia îi este profund recunoscător. Iată ce spune femeia care l-a crescut pe comediant despre fosta soție a acestuia!

Cătălin Bordea menționează frecvent că a avut întotdeauna o relație specială cu bunica sa, Aspazia, femeia căreia îi este profund recunoscător. Bătrâna l-a crescut și, chiar și acum, au o legătură deosebită.

Citește și: Fosta iubită a lui Spike o ”pulverizează” pe Livia Eftimie: ”Era ziua când ți-am spus că am început să mă văd cu Paul”

Bunica Aspazia, care a trecut recent printr-un episod neplăcut, i-a oferit nepotului său o lecție de optimism și putere. Cătălin Bordea a afirmat întotdeauna că îi datorează totul bunicii Aspazia, femeia care l-a crescut.

Comediantul continuă să fie alături de bunica sa, Aspazia, care îi oferă sprijin în conflictul cu fosta soție, Livia. Deși a trecut printr-un moment dificil, bunica Aspazia rămâne optimistă și îi transmite aceleași valori lui Cătălin Bordea.

Recent, fosta soție a lui Cătălin Bordea a vorbit pentru prima dată despre divorț, un subiect pe care el a evitat să-l comenteze prea mult, menționând doar că are alte priorități. În această perioadă complicată, bunica sa, Aspazia, femeia care l-a crescut, îi oferă sprijin și îl încurajează să vadă partea bună a lucrurilor.

Bunica lui Cătălin Bordea a căzut și și-a spart capul, dar, în ciuda acestui incident neplăcut, comediantul a menționat că ea nu s-a plâns niciodată și a rămas optimistă.

„De ce sunt eu cum sunt? Pentru că am fost crescut de femeia asta care tocmai a căzut, și-a spart capul și în timp ce e cusută, ea râde”, a fost mesajul postat de Cătălin Bordea, pe Instagram.

Mama lui Cătălin Bordea l-a adus pe lume la vârsta de 16 ani și, imediat după, a plecat la muncă în străinătate, lăsându-l în grija bunicilor, pe care el îi consideră cele mai importante persoane din viața lui. Tatăl l-a părăsit când avea doar doi ani.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei. Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat”, a povestit Cătălin Bordea.