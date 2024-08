Fosta iubită a lui Spike o ”pulverizează” pe Livia Eftimie: ”Era ziua când ți-am spus ca am început să mă văd cu Paul”

E scandal mare după ce Livia Eftimie a decis să spună partea ei de adevăr, la un an de la divorțul controversat de Cătălin Bordea. După dezvăluirile făcute de aceasta, prietenii comediantului au ieșit la atac și au desființat-o pe brunetă. Acum, o fostă iubită de-a lui Spike, dar și fostă prietenă a Liviei, a ieșit în față și o „pulverizează” pe brunetă.

Prietenii lui Cătălin Bordea au acuzat-o pe Livia și au condamnat-o, printre altele, că nu a ținut cont de comediant și a început relația cu Spike pe la spatele acestuia. Ei bine, acum se pare că și parte din cele ce au fost prietenele Liviei au ieșit la atac și o acuză de aceleași lucruri. Ce dezvăluiri a făcut Teodora Nedelcu, fosta iubită a rapper-ului, dar și prietenă a Liviei?

Pentru a înțelege mai bine lucrurile trebuie să precizăm că înainte de relația cu Livia, Spike a fost implicat într-o poveste de dragoste de lungă durată, alături de o tânără pe nume Simona. Cei doi au format un cuplu pentru o lungă perioadă, iar cum Spike era prieten bun cu Cătălin Bordea și Simona era bună prietenă cu Livia.

Însă povestea dintre Simona și Spike s-a terminat, iar locul acesteia a fost luat de Teodora Nedelcu, o altă prietenă bună a Liviei. Însă, în momentul în care Teodora a început relația cu rapper-ul, Livia a încetat prietenia cu ea. Deși inițial, aceasta a crezut că bruneta a rupt prietenia în numele Simonei, după ceva timp, Teodora avea să afle că motivul pentru care și-a pierdut prietena era chiar faptul că aceasta era îndrăgostită de Spike.

„Dragă Livia, nu te-a lăsat nimeni singură. După o prietenie închegată, cu conversații de dimineață până seara, cu ieşiri la cafea, cu discuții la club până la 6 dimineața, apoi, brusc, ai tăiat tot. «E de la mine» mi-ai spus. Era ziua când ți-am spus ca am început să mă văd cu Paul ca apoi să urmeze un an în care m-am rugat de tine să mai fim prietene, am căutat răspunsuri peste tot, l-am întrebat şi pe actualul tău iubit, «ce se întâmplă, de ce nu mai vorbeşte Livia cu mine?» – «păi nu mai vorbeşte ca e prietenă cu Simona şi nu-i convine ca te vezi acum cu mine», am crezut, era plauzibil, doar erați prietene super bune.

Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023; tu ştii de la cine ştiam eu ca urmează să divorțezi?? – de la Paul! – ştii când? – în februarie 2023. Nu, tu n-aveai nicio treabă cu Paul până în septembrie 2023, dar voi vă făcuserăți toate planurile în mai 2023, la Beach, please! De unde știu?

De la actualul tău iubit, care a mers să cânte acolo şi a zis ca se întoarce în seara aia, şi s-a întors după patru zile, și tu la fel,cu propunerea de divorţ în mama; iar el a zis ca nu ne mai putem vedea. De ce?? Pentru că urma să lupte pentru iubirea vieții lui??? Cine era?? Urma sa aflu două săptămâni mai târziu și cu toate astea ți-am scris în august să îți spun ca vreau să fim prietene din nou și mi-ai povestit ca nu mai poți cu singurătatea şi am zis ca sunt acolo pentru tine, deși nu erai singură. Nu voiam să cred ca ai fi în stare de asta pentru Simona, mă aşteptam să îţi pese măcar de ea, nu de mine, în general oamenilor nu le pasă de mine”, a povestit Teodora Nedelcu, în mediul online.