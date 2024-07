Naşa de cununie a lui Cătălin Bordea iese la atac, după ce Livia a fost acuzată că nu își îngrijea soţul: „Gătea în fiecare luni”

În urmă cu doar câteva zile, Livia Bordea s-a decis să iasă public și să spună și partea ei de poveste. După divorțul de Cătălin Bordea, bruneta nu a oferit niciun fel de declarație oficială despre relația lor, dar nici despre motivele care au dus la divorț. Declarațiile făcute de fosta soție a comediantului nu au rămas fără răspuns.

Declarațiile Liviei au împărțit lumea în două tabere: cei care îl susțint pe Bordea și cei care au rezonat cu povestea și trăirile ei. Printre aceștia, (cândva) prietenii lor comuni, Nelu Cortea, Ioana State, Radu Bucălae și soția sa, foștii lor fini, și-au exprimat părerea public pe rețelele de socializare.

Fosta nașă de cununie a cuplului Bordea-Livia a făcut o serie de declarații tranșante despre perioada în care cei doi formau un cuplu. Aceasta a vorbit despre ziua în care a acceptat să le fie părinte spiritual, dar și despre munca pe care Livia o ducea cu cei din jur, cu fostul ei soț și cu ea.

Dezvăluirile făcute de Livia Bordea au aruncat în aer internetul. Alexandra, fosta nașă de cununie a cuplului Livia – Cătălin Bordea, a ieșit public și a contrazis tot ceea ce s-a zvonit până acum despre fina ei. Femeia și-a justificat decizia de a ”juca„ în tabăra opusă, spunând că a fost alături de prietena ei încă din primele zile de relație cu fostul ei soț.

”Mă numesc Alexandra și sunt o prietenă de-ale Liviei. Joc în tabăra opusă, cum s-ar zice. Once upon a time, când încă lumea nu avea să fie dată peste cap, am fost nașa fostei familii Bordea. Pe Livia o știu de prin 2012. Ne-am întâlnit la o sală de sport și nu am avut nevoie de mult timp să realizăm că pe cât suntem de diferite, pe atât de mult ne asemănăm. Știam că e într-o relație cu un tip care face stand up, că locuiesc în chirie și că se ocupă de booking pentru show-urile lui și parcă și a unor colegi de breaslă de-ai lor. Când ieșeam cu ea, îi zdrăngănea telefonul ăla continuu. Programări, dar nu vreau masa aia, da pe dracu și pe lacu. Apoi desena aranjamente de mese, le rotea până era toată lumea mulțumită. Apoi mergea și le căra, le așeza și se certa cu toți netoții ce căutau nod în papură înainte de show-uri. Când nu se ocupa de club, se ocupa de casă. Zicea cineva că nu a gătit de două ori în viața ei. Dragă cineva, află de la cei care au fost prezenți la început, că Livia gătea în fiecare luni. Și tot atunci făcea și curățenie generală. Fără să se abată de la asta, cu o precizie absolut robotică. Ani de zile, luni de luni. Nu că ar fi trebuit să ne uităm în oala asta… dar mna. Detalii.

Nu știu exact prin ce conjunctură a vrut Cătălin să-i fim nași, pentru că ne văzuserăm de vreo 2 ori în patru. Am acceptat fără să mă gândesc de două ori, pentru că o știam pe ea și aveam încredere în deciziile ei. Nu am avut niciun soi de părere formată în ceea ce îi privește, eu interacționând real, cu el, strict din momentul în care Livia a decis să plece de acasă. Până atunci, ne vedeam la o masă o dată pe an și schimbam frivolități. Când lumea lui s-a năruit, am încercat de la capătul pământului, să-i fiu aproape. Să le fiu aproape. Atât și așa cum am putut și cum am putut eu, cu informațiile pe care le aveam eu. Back to my gril. Nu pot spune despre Livia că a fost vreo răsfățată a vieții. Când am dat peste ea în sala de sport, sprijinea un perete, că nu mâncase de câteva zile. Cătălin avea niște standarde, totuși. Iar ea, zdreanța, ar fi făcut orice pentru el…”