Nelu Cortea, cel mai bun prieten al lui Bordea, o face praf pe Livia Eftimie după ce și-a spus partea ei de adevăr: ”Toți am încercat să te ajutăm, dar tu aveai alte planuri”

Relația dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie a început în 2012, când erau tineri și aveau o situație materială modestă. Se pare că problemele ar fi început să apară după ce Livia a preluat prea multe responsabilități, ajungând să se ocupe aproape complet de organizarea spectacolelor de stand up ale lui Bordea. Bruneta avea grijă ca totul să fie perfect, de la hainele pe care soțul ei le purta până la postările pe social media dar și la modul în care vorbea. După mulți ani în care a gestionat totul în relația lor și a cerut ajutor constant, în 2021, bruneta a cedat. A început să aibă probleme de sănătate, pe care, conform declarațiilor ei, Bordea nu le considera suficient de importante pentru a le acorda atenție.

Cu toate că a ajuns să povestească prin ceea ce a trecut pe rețelele de socializare, dezvăluirile Liviei Eftimie i-au lăsat un gust amar lui Nelu Cortea, cel mai apropiat prieten al lui Cătălin Bordea. După ce a văzut imaginile postate pe social media de către brunetă, comediantul nu s-a mai abținut și a făcut-o praf.

În urmă cu puțin timp, Nelu Cortea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj tranșant la adresa Liviei Eftimie. Comediantul o contrazice pe brunetă, susținând că toată lumea a încercat să o ajute în momentele dificile pe care le-a întâmpinat în căsnicia de 10 ani cu Cătălin Bordea. Mai mult, acesta a judecat-o aspru pentru faptul că postează în ipostaza de victimă, chiar dacă de-a lungul anilor a fost susținută și iubită orbește de fostul ei soț.

De asemenea, Cortea a subliniat stările prin care prietenul său cel mai bun a trecut în perioada dinaintea divorțului. Se pare că Bordea s-a confruntat cu momente dure, crize de plâns și stări de neputință, totul în momentele în care avea discuții aprinse cu Livia. Mai mult, comediantul a dezvăluit și motivul pentru care cei doi foști soți nu au participat împreună la emisiunea America Express.

„N-ai fost lasata ‘singura’ Livia. Toti am incercat sa te ajutam. Dar tu aveai alte planuri.

E foarte interesant cum o femeie care a primit tot ce a vrut, a fost lasata sa decida felul in care sa isi traiasca viata si relatia de cuplu, a fost iubita orbeste, a fost sustinuta si i s-a oferit ajutorul ori de cate ori a fost nevoie, acum e victima, pentru simplul fapt ca s-a plictisit si i s-au aprins calcaiele dupa altul.

Are impresia ca daca partenerul e plecat in turneu sau la filmari, si ea are de rezolvat cateva lucruri acasa, e ‘singura’, dar baiatul ala care sta in fata miilor de oameni, ca sa iti sustina stilul de viata Balenciagan, nu e tot ‘singur’ pe scena?

De ce nu zice de toti anii in care el a incercat sa o ajute, a rugat-o sa mearga la teapie impreuna, si ea a renuntat dupa o singura sedinta? De ce nu zice de craciunul in care el a stat singur cu un braduletz in masina, ca sa mearga sa o inveseleasca in timp ce ea era in ‘maracini’?

De ce nu zice de momentul in care l-a facut sa se simta ca ultimul om pentru simplul fapt ca nu a vrut sa meraga la o emisiune la care trebuia sa fie plecat 5 luni de acasa, si n-a vrut sa te lase singura? Sau ca a vrut sa plece cu ea in America, dar tot ea a refuzat, si a preferat sa ramana ‘singura’ (multzam pentru asta).

In schimb pot sa va zic eu de drumurile inspre showuri, cand il vedeam pe Catalin plangand in hohote, neputincios, nestiind ce sa faca ca sa ii fie ei bine. Care nu voia sa mearga acasa, pentru ca stia ca ea nu e acolo.

Care a facut, si face terapie, ca sa isi revina dupa trauma si gaura lasata de o femeie care isi traia ‘viata de proba’.

Ea si-a incercat-o acu cateva luni cu ‘femeia la cratita’ (nu cred ca a gatit de 2 ori in aia 11 ani), acu si-o incearca cu victima de ‘femeie simpla’ care e manager la un artist pe care nu il mai cumpara nimeni pentru ca tot ea i-a distrus cariera.

E simplu sa minti singur, in fata camerei, fara sa iti puna nimeni intrebari. Dar vezi ca suntem multi care stim adevarul”, a fost mesajul tranșant postat pe facebook de Nelu Cortea.