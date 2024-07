Cătălin Bordea, prima reacție în scandalul cu Livia Eftimie și prietenii lui: „Au fost lezați”

Zilele trecute, scandalul în ceea ce privește divorțul dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie s-a reaprins. Bruneta a decis să spună și partea ei de adevără, iar acest lucru a atras reacții cât se poate de acide din partea prietenilor comediantului, care au dat cu ea de pământ. Aceștia au reacționat imediat, au contrazis-o și au criticat-o. În urma celor întâmplate, toată lumea a așteptat și reacția lui Cătălin Bordea, iar acum acesta a decis să rupă în sfârșit tăcerea. Ce a spus comediantul despre dezvăluirile făcute de fosta soție?

După ce a acceptat tăcută jignirile tuturor, la un an de la divorțul cu scandal, Livia Eftimie și-a făcut curaj și a vorbit, pentru prima dată, despre căsnicia cu Cătălin Bordea, dar și despre motivele care au dus la separarea lor. Aceasta a rupt tăcerea și a adus în discuție o serie de probleme și neajunsuri cu care s-a confruntat încă de la începutul relației de iubire. De asemenea, a punctat că la mijloc nu a fost vorba despre infidelitate, nici din partea ei, nici din partea lui, problemele fiind cu totul altele (Vezi declarațiile Liviei AICI).

Dezvăluirile făcute de Livia nu au rămas fără ecou, iar prietenii lui Cătălin Bordea au reacționat imediat. Deși până acum au păstrat tăcerea și s-au ținut departe de acest subiect, acum nu au mai suportat și au răbufnit. Nelu Cortea, Ioana State și Radu Băcălae nu au mai privit de pe margine și au spus la rândul lor „adevărata poveste” și au aruncat numeroase săgeți către Livia.

Ei bine, se pare că acum a venit și rândul lui Cătălin Bordea să comenteze spusele fostei partenere. Spre surprinderea tuturor, comediantul a făcut notă discordantă și nu a atacat-o pe Livia. Mai mult, acesta chiar a dat de înțeles că nici măcar nu știe ce dezvăluiri a făcut bruneta, asta pentru că se pare că are un program foarte încărcat și nu are timp pentru astfel de lucruri. Cât despre atacurile lansate de prietenii lui, Cătălin Bordea spune că aceștia au fost îndreptățiți să reacționeze, căci probabil spusele Liviei i-au lezat.

„Nu prea urmăresc subiectul, pentru că am foarte multă treabă. Am niște prieteni foarte buni, care au fost prietenii noștri. Dacă au spus ceva înseamnă că au fost lezați de ceva anume”, a spus Cătălin Bordea, potrivit spynews.ro .

Așa cum spuneam, recent, la un an de la divorț, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea și să spună partea ei de adevăr. Într-o declarație amplă, bruneta a vorbit despre toate problemele din relația cu Bordea, despre cât de mult s-a dăruit, despre cum nu a fost apreciată și despre cum a ieșit din relația de 11 ani doar cu câteva haine și câteva cărți.

„Am conștientizat că am fost acolo un stâlp atâta timp și cu atâta amar de efort. Am acceptat așa, mi-am strâns lucrurile repede, într-o săptămâna eram deja mutată. Mi-a fost greu să mă despart de locul ăla, credeam că o să mă dezintegrez de atâta plâns, dar am făcut-o și pe asta. Nu am plecat cu bucătăria – deși era plătită de ai mei, nu am plecat cu nimic altceva, deși am muncit atâția ani. Am plecat doar cu hainele și câteva cărți.

M-am mutat, am stat singură o perioadă. Aveam niște probleme de sănătate destul de urâte, mă duceam la urgență de 2x pe zi să-mi fac injecții cu antibiotic și calmant, timp în care am fost pozată, jignită, se vorbea foarte urât despre mine, fără pic de compasiune că și eu treceam printr-un divorț, și eu trebuia să o iau de la capăt, nu e ceva ce faci zilnic de drag sau de plăcere.

M-am obișnuit în apartament, am rupt legătura cu aproape toți pe care i-am cunoscut în cei 11 ani, deși am încercat să ajut, să am grijă să fie bine toată lumea, am umplut șifoniere ale unor oameni care nu mă bagă astăzi în seamă, am ținut mult la relațiile dintre ei și prietenii lui, de cele mai multe ori, unele relații le-am ținut forțat”, sunt o parte din declarațiile Liviei Eftimie.