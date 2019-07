Cel mai mare cultivator de usturoi din judeţul Olt deţine cinci hectare de teren şi locuieşte în comuna Băbiciu. “Regina Usturoiului” este o femeie cu dublă cetăţenie, căsătorită cu un neamţ, care a renunţat la viaţa din Germania pentru a se ocupa, în Oltenia, de agricultură. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă spune povestea ei inedită. (Ai Samsung la promoție și voucher Blue Air 100 EURO garantat)

Concedii la muncă

Luminița Jell și soțul său aveau joburi bine plătite în Germania, dar la care au renunţat atunci când au primit de la unchiul lor casa și terenul din Băbiciu.

„Noi am început acum şase ani. Am adus 26 de kilograme de usturoi din Germania, l-am desfăcut, l-am pus cu mâna, l-am scos cu mâna. Am avut și câțiva ani vitregi. În toate concediile pe care le aveam, veneam în România să muncim", a spus Luminița Jell.

Mândră de ce a realizat

În urmă cu doi ani, s-a hotărât să se mute în România și să își extindă mica afacere cu usturoi. Astăzi are cinci hectare cultivate și nu se sfiește să urce la volanul tractorului sau să ia motosapa și să lucreze pământul, pentru a obține profit din agricultură.

„Este o cultură care nu e perisabilă, cum sunt tomatele sau alte legume. Usturoiul este o legumă mai scumpă decât celelalte, iar nouă ne place gustul. Și soțul meu vine foarte des în România și lucrăm împreună. Sunt mândră de ceea ce am realizat până acum", a mărturisit olteanca.

Va primi o subvenție de 15.000 de euro

Anul acesta, va primi o subvenție de 15.000 de euro din partea Ministerului Agriculturii, prin „Programul de sprijin financiar pentru usturoi”, care le oferă fermierilor câte 3.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat.

De când a apărut subvenţia pentru usturoi, tot mai mulţi olteni au aplicat pentru acest program. Fermierii din judeţ care s-au înscris în Program deţin suprafeţe de la 30, 40 de ari, însă cel mai mare cultivator de usturoi este în Băbiciu.

Cum a ajuns cel mai mare cultivator de usturoi din Olt

„Unii fermieri deţin 30, 40 de ari, însă un cultivator de la Băbiciu are mai multe hectare. Este o femeie venită din Germania care a moştenit o casă din Băbiciu şi s-a apucat de agricultură. Este cel mai mare cultivator de usturoi din judeţ. Ea va primi o subvenţie de 15.000 de euro”, a spus Ion Anuţa, director adjunct la Direcţia Agricolă Olt, despre “Regina Usturoiului”.

Un număr de 17 fermieri olteni au accesat Schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi”, suprafaţa cultivată de aceştia fiind de aproape 20 de hectare.

Sprijinul financiar este de 3.000 de euro la hectarul cu usturoi și se calculează proporțional cu suprafața cultivată. Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) și se aprobă anual.