Un profesor din Olt a dat „lovitura” la 80 de ani! Invenția lui inedită a fost premiată la Bruxelles și Geneva

Profesorul Dobre Puținelu, din Izbiceni, Olt, are 80 de ani. Toată viața a lucrat la catedră. A predat istoria și geografia multor generații din sat. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Trăind în Câmpia Romanaților, dorința sa de a cultiva legume mari, frumoase și sănătoase l-a făcut să studieze tratamentele aplicate plantelor. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) Cum îngrășămintele au fost tot timpul scumpe, fostul dascăl a apelat la banalul gunoi de grajd pentru a da pământului substanțele care-i lipseau. Din aproape în aproape, a ajuns să breveteze un îngrășământ care a fost premiat la Salonul de la Geneva, dar și la Bruxelles. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă povestea fabuloasă a inventatorului octogenar din Izbiceni. (VEZI ȘI: POVESTEA CELEI MAI MARI PLANTAȚII DE GOJI DIN ROMÂNIA)

Îngrăşământul natural produs şi testat în solarul familiei de la Izbiceni a fost brevetat în 2014, când inventatorul avea 76 de ani. Dobre Puținelu a început cu 3.000 de fire de legume în Izbiceni, acasă. A trecut prin folosirea substanțelor chimice ca azot sau potasiu, apoi s-a hotărât să-și facă propriul îngrășământ, primitiv în comparație cu cel de acum. L-a folosit și a fost mulțumit de rezultate, din moment ce recolta a crescut cu aproape o treime. (Intr-un an ai propriul apartament!)

Folosit în propria grădină, premiat cu argint la Geneva și Bruxelles

După ieșirea la pensie, s-a documentat și a pus invenția în practică, în propria grădină. (CITEȘTE AICI: CASA EI A DEVENIT LOC DE ”PELERINAJ”! CE A APĂRUT ÎN GRĂDINA UNEI MARAMUREȘENCE) Ca un om de știință care se îndoiește de presupunerile sale până nu observă cu minuțiozitate rezultatele experimentelor, profesorul aplică disciplina academică în soluționarea naturală a unor probleme cu care se confruntă orice gospodar. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!)

Îngrăşământul creat de agricultorul din Izbiceni a fost apreciat la Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva din 2015, dar şi la Bruxelles, unde olteanul a primit medalii de argint.

Îngrășământul se obține din dejecții de la bovine, ovine, găini și porumbei

Olteanul spune că i-a fost foarte greu să obţină acest brevet, formalitățile durând aproximativ doi ani. Îngrăşământul natural complex concentrat, în formulă lichidă, denumit şi Folarex, este obţinut dintr-un amestec format din mai multe componente naturale rezultate în urma creşterii animalelor, respectiv din gunoi de grajd, provenit de la bovine şi de la ovine, gunoi de găină, gunoi de porumbel şi apă. (CITEȘTE ȘI: A LUCRAT LA CULES ÎN SPANIA, IAR ACUM… CÂŞTIGĂ MII DIN EURO DIN SCAIEŢI!)

Procedeul de obţinere se realizează prin extracţia lichidului din amestecul de dejecţii semisolide provenind de la animale de fermă şi folosirea soluţiei rezultate ca îngrăşământ lichid. Partea solidă din amestecul de dejecţii, rămasă după extracţia soluţiei nutritive, este, de asemenea, folosită ca îngrăşământ natural, prin amestecarea cu turbă şi sterilizarea cu un pistol cu flacără. (Cum câștigi bani rapid)

Comenzile vin mai ales primăvara

”Obţinerea îngrăşământului Folarex este rezultatul unui efort şi al unei experienţe de-o viaţă şi a unei documentări serioase. Am găsit o soluţie care poate fi perfecţionată în timp”, spune Dobre Puţinelu. (VEZI AICI: A MOŞTENIT DE LA BUNICA TAINELE GĂTITULUI… EA ESTE ”DOAMNA CU CĂMARA”)

Cert este că tot mai mulţi agricultori din ţară renunţă la a mai folosi îngrăşăminte clasice şi apelează la cel creat de inventatorul din Izbiceni, lucru dovedit de comenzile pe care acesta le primeşte, mai ales primăvara când încep muncile agricole.

De la îngrășăminte, la invenții pentru autoturisme

Recent, inventatorul îngrăşământului natural din Izbiceni-Olt s-a făcut remarcat din nou, de data asta lucrând la un dispozitiv de prevenire a incendiilor la autoturisme.

Inventatorul a depus deja actele necesare la OSIM pentru înregistrarea mărcii şi speră să aibă acelaşi succes ca şi în cazul Folarex. (CITEȘTE ȘI: SCRIITORUL ARE UNA DINTRE CELE MAI VALOROASE COLECŢII DIN ROMÂNIA – 1.000 DE MAŞINUŢE ÎNTR-UN APARTAMENT DE BLOC DIN LUGOJ)

„Am înregistrat o nouă invenţie. Este vorba de un dispozitiv pentru prevenirea incendiilor la autoturisme. Am făcut demersuri pentru înregistrarea invenţiei la OSIM, însă toate propunerile de invenţii trec pe la Centrul de Invenţie Craiova. Cu acest dispozitiv, maşina nu va mai lua foc. Este vorba despre un extinctor care se pune în poziţie verticală în portbagaj, la care se ataşează un furtun antiincendiu, care merge până sub capota maşinii. Când şoferul simte miros de fum, fuge în spate la portbagaj şi declanşează extinctorul, fiind pulverizat sub capotă oxidul de carbon”, spune inventatorul Dobre Puţinelu. (VEZI AICI: EXISTĂ UN SAT DIN ROMÂNIA UNDE TINERELE ÎNVAŢĂ SĂ FIE GOSPODINE. ŞCOALA DE NEVESTE)