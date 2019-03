Un număr de 3.000 de legumicultori olteni s-au înscris deja în Programul Tomata. Numărul lor s-ar putea dubla într-o săptămână, când expiră perioada de înscriere. (5 euro/luna și ai net NELIMITAT) Fermierii spun că banii câștigați în acest proiect i-ar putea ajuta să cumpere pentru anul viitor lemne și cărbune pentru încălzirea solariilor. Directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, Ion Anuţa, estimează că, în acest an, numărul fermierilor olteni care vor accesa Programul Tomata va ajunge la 5.000. Astfel, sudul țării se transformă într-un adevărat ”El Dorado” al României! (VEZI ȘI: LA 21 DE ANI, O OLTEANCĂ SCOATE BANI DIN… AGRICULTURĂ SUB ZĂPADĂ)

Este forfotă mare în primăriile din Olt, dar și la Direcția Agricolă, în aceste zile, când producătorii au depus dosarul pentru a obține cei 3.000 de euro, în programul Tomata. Pentru că perioada înscrierilor se va încheia pe 20 martie, angajaţii DAJ Olt vor lucra sâmbătă, conform programului normal, de la 8.00 la 16.00.

Speră să ia 15 lei pe kilogram

Totodată, pentru o mai rapidă şi eficientă preluare a dosarelor de la fermieri, DAJ Olt a format opt echipe a câte doi angajaţi care se vor deplasa în teren pentru a prelua dosarele de înscriere depuse de fermieri la primării. (3 luni cadou la Mobil5) Producătorii își fac deja planuri. Ei speră ca prețul roșiilor în extrasezon să fie de 15 lei pentru un kilogram. (NU RATA: POVESTEA OLTEANULUI CARE CULTIVĂ MANGO, KIWI ȘI FRUCTUL PASIUNII)

Fermierii, încurajați să se înscrie

„Am primit mii de cereri în prima săptămână. Fermierii au termen până pe 20 martie să se înscrie. (Prinde oferta Telekom) În mod normal, ei vin la sediu, dar noi îi ajutăm, mergem la primării, îi ajutăm să completeze şi ridicăm dosarele. Fermierii sunt mulţumiţi că am făcut pasul către ei, pentru că, în economia timpului, ei câştigă. O zi pe care o pierdeau la Direcţia Agricolă să se înscrie înseamnă o zi de muncă în solar. Sâmbătă am avut program, am lucrat şi am primit cereri, o să vedem dacă este nevoie să lucrăm şi la sfârşitul acestei săptămâni”, a spus Ion Anuţa, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

În patria roșiilor, la Izbiceni, s-au înscris cei mai mulți fermieri pentru acest program. Daniela Chelu este unul dintre producătorii din Izbiceni care, an de an, depune dosar pentru cei 3.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: A MOŞTENIT DE LA BUNICA TAINELE GĂTITULUI… EA ESTE ”DOAMNA CU CĂMARA”)

„- În fiecare an, da.

– La ce vă ajută banii?

– Păi îi investim în tronsoane, centrale, lemne, cărbuni. Ne folosesc, vă daţi seama, că şi noi plătim oameni. Avem mai multe solarii și ne sunt de mare ajutor. În toţi anii am depus. De când a început programul am depus”, spune femeia. (Net NELIMITAT la 5 euro)

Un alt producător explică și el: „Îi investim tot în tomate, în îngrăşăminte, în seminţe, este un ajutor foarte bun”.

Anul trecut, oltenii au primit 11 milioane de euro prin program

Autorităţile locale spun că la primăria din Izbiceni, în aceste zile, s-au înscris un număr dublu de producători faţă de anul trecut, în doar câteva zile de la inaugurarea programului.

Viceprimarul spune că până la final vor fi peste 1.000 de cereri.

„Sunt mult mai multe cereri decât în anii precedenţi, de luni, de când a început programul Tomata 2019 este un program foarte aglomerat, lucrăm șapte persoane în primărie”, spune Florin Lazăr, viceprimarul din Izbiceni.

Aproape 4.000 de fermieri din judeţul Olt au cultivat anul trecut tomate în spaţii protejate şi au beneficiat de ajutorul de minimis, atrăgând peste 11 milioane de euro prin programul „Tomata”. (VEZI AICI: EXISTĂ UN SAT DIN ROMÂNIA UNDE TINERELE ÎNVAŢĂ SĂ FIE GOSPODINE. ŞCOALA DE NEVESTE)

Ce înseamnă Programul Tomata 2019

În ședința de guvern din 27 februarie 2019 a fost adoptată printr-o Hotărâre schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2019.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 233.190.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 50.000.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019, potrivit Ministerului Agriculturii.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă.

Cererea de înscriere în program se depune la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până cel târziu la data de: – 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai;

– 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie (CITEȘTE ȘI: POVESTEA MĂCEȘELOR CARE SALVEAZĂ PĂDURILE DIN OLTENIA)

Potențialii beneficiari sunt:

producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate;

producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;

producătorii agricoli persoane juridice.

Cine se poate înscrie în cursa pentru bani

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

– să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;

– să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp;

– să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere;

– să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 27 decembrie 2019, inclusiv. (CITEȘTE AICI: ARE CEA MAI MARE PLANTAȚIE DE GOJI DIN ROMÂNIA!)