Azi vorbim despre ”blondine” și vă spunem doar atât: nu ați mai văzut una ca ea! CANCAN.RO v-o prezintă pe Rodica Aura Budurcă, una dintre cele mai răvășitoare prezențe de pe Instagram.

Visul oricărui bărbat

Rodica are pe contul său din social media aproape 16.000 de urmăritori pe care îi ține zilnic la curent cu ceea ce face, dar și pe care îi surprinde cu cele mai sexy ipostaze în care se fotografiază. Blonda știe mereu ce ținută să poarte pentru a ieși în evidență într-un mod cât mai pozitiv, dar o ajută și corpul fără cusur!

Așa cum regăsim în descrierea din Instagramul său, Rodica este directorul unei clinici de înfrumusețare și probabil că imaginea ei este numai bună pentru așa ceva, căci, dacă îi analizăm fotografiile, ne dăm seama că e greu să îi găsești defecte blondinei: este înaltă, cu forme armonioase, păr lung, buze pline, visul oricărui bărbat.

„Frumusețe ? / Ești??❤️ / Te pup, om Frumos❤️ / Ești cea mai frumoasă dintre toate fetele alese de Burlacul. ???? / Ai niște gene superbe! / Ești divină ..❤️Mi-a părut atat de rău ca nu mai participi la emisiunea Burlacul …dar acum înțeleg și de ce sunteți minunați amândoi ?wish u all the best ?”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Rodica a participat la „Burlacul"

În urmă cu doar câteva luni, frumoasa Rodica s-a înscris în competiția „Burlacul”, acolo unde fetele au luptat pentru a-i câștiga inima lui Andi Constantin. Rodica a fost aleasă de către „Burlac”, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată după ce blondina a suferit un accident de mașină care nu i-a mai permis să plece în Istanbul, alături de Andi și celelalte fete, așa că s-a retras din competiție, având nevoie de îngrijiri medicale.

