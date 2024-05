Ebru Bolat, invitata emisiunii ,,Drumul spre Paris’’ de joi, 30 mai, de la ora 19:00

Ebru Bolat va fi invitata emisiunii Drumul spre Paris, realizată de jurnalistul Daniel Nazare.

Sportiva de 24 de ani va reprezenta delegația tricoloră la Jocurile Olimpice 2024 în competițiile de yachting.

Întrecerea olimpică va avea loc la Marseille și nu la Paris unde vor fi celelalte discipline sportive.

La ultima etapă de calificare pentru JO Tokio 2020 neșansa a făcut să i se defecteze o piesă de la cârma bărcii într-un moment cheie, ceea ce a determinat pierderea calificării.

Federația Română de Yachting suferea de lipsă de finanțare și nu a reușit să trimită o dată cu Ebru și un tehnician responsabil pentru întreținerea echipamentului.

„Nu pot da vina doar pe cârmă. Calificarea se câștigă în mai multe curse, dar atunci a fost o cursă pe care o dominam autoritar”, a declarat sportiva.

Ebru Bolat este dublă campioană europeană, la clasele Zoom8 și Optimist, dar și vicecampionă mondială, la Zoom8. În 2015, s-a clasat pe locul 2 la Campionatul European Zoom8 și pe locul 5 la Campionatul Mondial. Un an mai târziu, a încheiat pe locul 6 Campionatul European de Tineret, la clasa 29er. Spotiva din Constanța deține titlul de campioană națională la clasa Ilca 6 la senioare, o clasă olimpică, și se află în top 50 mondial.

Yachtingul are sub 1000 de practicanți în România, dar are o reprezentantă de seamă la Paris 2024.

Este pentru a treia oară în istorie când România va avea la starul competiției olimpice sportivi la yachting. În 1980, la JO de la Moscova, au concurat Mihai Butucaru (ocupând locul 15 la Clasa Finn), Mircea Carp și Adrian Arendt (la Clasa Flying Dutchman – locul 13 și la Clasa Tornado – locul 11), Andrei Chiliman și Cătălin Luchian. La JO de la Atlanta, în 1996, la Clasa Finn, Mihai Butucaru a terminat pe locul 28, iar Horia Ispaș, la clasa Laser, a fost al 48-lea.

Emisiunea ,,Drumul spre Paris’’ este fi difuzată în fiecare joi, de la ora 19.00, pe site-ul ProSport.ro și pe canalul de YouTube.