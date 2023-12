Echipa feminină de gimnastică, premiată la Gala Mari Sportivi ProSport pentru revenirea la Jocurile Olimpice după 12 ani! „Muncim să ne întoarcem cu medalii”. VIDEO

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 a avut loc pe data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentului fiind premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

ProSport a simțit nevoia să le aducă un omagiu celor care trudesc zilnic pentru a fi cei mai buni și care luptă pentru a cuceri o medalie olimpică pentru România.

Vezi și CĂTĂLIN CHIRILĂ, PREMIAT LA GALA MARI SPORTIVI 2023 PENTRU CALIFICAREA LA JOCURILE OLIMPICE DE LA PARIS 2024. VIDEO

Gala Mari Sportivi a fost presărată cu un moment emoționant. ProSport a avut șansă să omagieze revenirea echipei feminine de gimnastică la Jocurile Olimpice, după o pauză de 12 ani. Ana Maria Bărbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă și Andreea Preda au încheiat calificările Campionatelor Mondiale de la Antwerp pe poziția a zecea. Și astfel, și-au dat ocazia să lupte pentru o medalie olimpică, vara viitoare, la Paris.

Citește și GALA MARI SPORTIVI PROSPORT 2023. EI SUNT CEI PATRU CANOTORI CARE POT ADUCE AURUL PENTRU ROMÂNIA LA JOCURILE OLIMPICE PARIS 2024

Sol 39.599 puncte – Andreea Preda 12.300, Lilia Cosman 12.733, Ana Maria Bărbosu 13.200, Sabrina Maneca Voinea 13.666

Sărituri 40.099 – Andreea Preda 12.966, Ana Maria Bărbosu 13.500, Lilia Cosman 13.633, Sabrina Maneca Voinea

Paralele 39.132 – Andreea Preda 12.733, Lilia Cosman 13.033, Ana Maria Bărbosu 13.366, Amalia Ghigoarţă 12.600

Bârna 38.965 – Andreea Preda 11.966, Ana Maria Bărbosu 12.866, Amalia Ghigoarţă 12.433, Sabrina Maneca Voinea 13.666

De altfel, inclusiv Adrian Artene, directorul editorial al trustului Gândul, din care face parte și ProSport, și cel care le-a înmânat premiul fetelor, este convins că echipa feminină de gimnastică va reuși să se claseze pe podium la Jocurile Olimpice.

„Un soi de gimnastică am făcut și eu printre mese, dar a meritat. Nu am performanțele voastre, dar să știți că vă țin pumnii. Discutam zilele trecute cu unul dintre oamenii care vă coordonează. Să știți că existe nu numai speranțe în ceea ce vă privește, ci există garanția că veți fi acolo pe podium”, a declarat Adrian Artene.

Vezi și GALA MARI SPORTIVI PROSPORT 2023! ȚINEM PUMNII LA JOCURILE OLIMPICE ECHIPAJULUI DE CANOTAJ PATRU VÂSLE MASCULIN

Româncele nu vor doar să bifeze doar o simplă prezență la Jocurile Olimpice de la Paris. Sabrina Maneca Voicea, cea mai galonată gimnastă din lotul tricoloarelor, a dezvăluit că echipa feminină de gimnastică muncește asiduu pentru a culege roadele vara viitoare.

Vezi și GALA MARI SPORTIVI PROSPORT 2023. BOXUL, CANOELE ȘI GIMNASTICA RITMICĂ FAC ECHIPĂ DE AUR PENTRU JOCURILE OLIMPICE PARIS 2024

Impresionat de performanța și munca gimnastelor, Mihai Morar, moderatorul evenimentului, a întrebat-o pe Ana Maria Bărbosu care este beneficiul pe care îl capătă un copil atunci când alege se dedice în totalitate unui sport de performanță.

Tot gimnasta de 17 ani a dezăluit că înaintea fiecărei competiții, fetele apelează la celebra încurajare: „Hai, România!”.

Gimnasta Sabrina Maneca Voinea, cea mai titrată sportivă din lot, a obținut, în iunie 2023, medalia de bronz în finală la sol, la Campionatul European din Antalya.

Sabrina Voinea este considerată una dintre cele mai valoroase tinere gimnaste din România. Sportiva care a câștigat aurul la bârnă a fost descoperită de Mariana Bitang și Octavian Bellu în cadrul programului „Țară, țară, vrem campioane”.

It’s a strong way to start the day for Sabrina Maneca-Voinea!

Watch Live: https://t.co/by95XbtL2D#ARTWorlds2023 https://t.co/yBEeaq5eia pic.twitter.com/yGpkEs5EM1

— FIG (@gymnastics) October 2, 2023