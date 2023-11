Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Ei sunt cei patru canotori care pot aduce aurul pentru România la Jocurile Olimpice Paris 2024

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 va avea loc la 28 noiembrie. Vor fi premiați sportivii care au avut rezultate remarcabile în acest an și care s-au calificat la Jocurile Olimpice Paris 2024. ProSport vă prezintă pe cei care au atins această performanță, azi fiind rândul celor de la patru rame masculin: Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Florin Lehaci.

Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Florin Lehaci s-au clasat pe locul șapte mondial și și-au asigurat calificarea la Jocurile Olimpice 2024, după ce au reușit ca la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad să câştige Finalele B.

Ei sunt cei patru canotori care pot aduce aurul pentru România la Jocurile Olimpice Paris 2024

Mihăiţă Ţigănescu s-a născut la data de 04.02.1998, la Horodnic de Jos, Suceava. Este un campion ce are în palmares medalia de argint la JO, Tokyo 2020, sau titlul de vicecampion la Campionatele Europene din 2023. Dar, pentru performanțe a făcut sacrificii: de la vârsta de 14 ani își serbează ziua de naștere în cantonament. „Așa a fost să fie. Îmi petrec toate zilele de naștere în cantonamente. Canotajul e a doua mea familie” spunea Mihăiță Țigănescu, pentru ProSport.

Mugurel Semciuc e coleg cu Mihăiţă Ţigănescu. E născut la 24 ianuarie 1998, la Siret, Suceava, special fiind că atunci se serbează Ziua Unirii Principatelor Române. „Nu e pentru prima dată când îmi aniversez ziua de naștere în cantonament. Au fost momente frumoase și țin să le mulțumesc tuturor” explica el. De la începutul anului își dorea să obțină calificare la JO din 2024 și acest „cadou” a venit. Acum, are ca țintă o clasare cât mai bună, mai ales că la ediția trecută a Jocurilor Olimpice au atins pragul locului doi. Argintul olimpic.

Ștefan Berariu și visul medaliei olimpice

Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari sunt cei care au câștigat medalia de argint în 2021, la Olimpiada de la Tokyo. Trei zecimi e secundă i-au despărțit de aur. Oricum, vorbim de tricolori care sunt vicecampioni europeni, vicecampioni mondiali, iar unii chiar campioni europeni.

După cursa epuizantă, de la Jo Tokyo 2020, Ștefan Berariu, născut la data de 14.01.1999, în Dumbrăveni, Suceava s-a descătușat: „A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Mă bucur că am obținut această medalie. Am muncit foarte mult pentru ea. Sper ca la Paris să luăm medalia de aur. Pentru această medalie aveam speranțe, pentru că nu știi la ce să te aștepți de la noi. Suntem imprevizibili. Pentru această medalie am muncit cinci ani. Am avut o singură vacanță. A fost doar muncă și cantonament. Dar merită. Am primit multe mesaje de felicitări și contează foarte mult. A spus (n.red. – antrenorul loturilor naționale, Antonio Colamonici) că suntem extraordinari. Și că avem c***e mari. Am dovedit că le avem foarte mari”.

Florin Lehaci: „Se vorbește despre canotaj cum se vorbește despre fotbal în Brazilia”

Florin Lehaci, născut la 26.03.1999, în Câmpulung Moldovenesc, Suceava, provine dintr-o familie de sportivi, sora sa, Ionela, sau cumnatul, Marius Cozmiuc, fiind două nume mari în canotaj. La emisiunea Drumul spre Paris, el dezvăluia ce înseamnă canotajul în locul unde s-a născut. „O să folosesc o frază a unui prieten care a spus că în satul meu se vorbește despre canotaj cum se vorbește despre fotbal în Brazilia. Cred că puterea exemplului a funcționat în acest sat, cu siguranță sora mea e cea care i-a tras pe toți după ea. A avut influență mare și faptul că ea a scos rezultate foarte bune. Dacă ar fi venit fără rezultate, n-ar fi contat. Dar pentru că a performat lumea și-a dorit s-o copieze și mulți am reușit. A reușit să inspire mulți copii. Nu sunt eu numărul unu în sat, sora mea este” declara Florin Lehaci.