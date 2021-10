Echipa lui Reghe câștigă „războiul” Universităților din Bănie: „Meciul a decurs într-un mod normal!”

Universitatea Craiova, formație pregătită de Laurențiu Reghecampf, a tranșat clar în favoarea sa „războiul” oltenilor din Bănie cu FC „U Craiova cu scorul de 2-0 (0-0), partida contând pentru runda a 11-a a Ligii 1.

„Alb-albaștrii” lui Reghe s-au impus prin golurile marcate de Dan Nistor (47), mijlocașul pasându-i decisiv lui Ştefan Baiaram (min. 85).

Echipa lui Adrian Mutu a încheiat în meciul în zece oameni, după ce atacantul italian Andrea Compagno a primit cartonaşul roşu în min. 72, pentru lovirea cu palma în cap a portarului Universităţii, conaţionalul său Mirko Pigliacelli, la un duel aerian.

„N-au fost incidente, meciul a decurs într-un mod normal, fiecare spectator și-a încurajat echipa favorită. Adi Mutu a gândit foarte bine, era foarte greu pentru ei dacă ar fi jucat deschis contra noastră, având în vedere ce viteză au jucătorii noștri. Am fost puțin dezamăgit de atitudinea lui Nistor, am avut o discuție cu el în cabină și i-am spus ce vreau de la el. A greșit multe pase în prima repriză, mă gândeam să-l schimb. El trebuie să lege jocul nostru. În repriza secundă s-a văzut o schimbare, el trebuie să joace simplu. Avem un lot echilibrat acum, jucătorii tineri fac diferența. Am fost concentrat numai la meci, n-am auzit nimic, nu mă deranjează că m-au prezentat LR. Și pe WhatsApp sunt trecut LR, este vorba de respect, pe mine nu mă deranjează”, a declarat Reghecampf după meci.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a urcat pe locul 5 cu 19 puncte în timp ce FC „U” Craiova 1948 a rămas pe locul 13 cu 9 puncte.

Rezultate etapa a XI-a Liga 1

CS Mioveni – FC Argeș 0-0

Chindia Târgovişte – FCSB 0-1

Dinamo Bucureşti – UTA Arad 2-2

Sepsi OSK – Rapid 2-2

FC Voluntari – Farul Constanţa 1-0

CFR Cluj – Gaz Metan Mediaş 2-1

„U” Craiova 1948 – Universitatea Craiova 0-2

Luni, 4 octombrie

ora 20:30 Academica Clinceni – FC Botoşani

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 11 10 0 1 17-6 30

2 FCSB 11 6 3 2 20-11 21

3 FC Botoșani 10 6 3 1 11-7 21

4 FC Voluntari 11 7 0 4 15-12 21

5 Universitatea Craiova 11 6 1 4 17-10 19

6 Farul Constanța 11 5 3 3 14-6 18

7 Rapid 11 5 3 3 13-9 18

8 UTA Arad 11 4 5 2 11-8 17

9 FC Argeș 11 4 3 4 8-6 15

10 Chindia Târgoviște 11 3 4 4 8-8 13

11 CS Mioveni 11 3 2 6 6-13 11

12 Sepsi OSK 11 1 7 3 9-11 10

13 „U” Craiova 1948 11 2 3 6 8-13 9

14 Gaz Metan Mediaș 11 2 2 7 8-14 8

15 Dinamo 11 2 1 8 9-26 7

16 Academica Clinceni 10 1 1 8 5-22 2