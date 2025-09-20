Eclipsă parțială de Soare, 21 septembrie 2025. De unde se poate vedea

O eclipsă parțială de Soare va avea loc pe 21 septembrie 2025, însă în unele zone va putea fi văzută a doua zi din cauza diferențelor de fus orar. Acest fenomen este unul special. Mai poartă numele de Eclipsa echinocțiului pentru că se produce chiar înainte de echinocțiul de toamnă. Atunci, ziua și noaptea sunt aproape egale în întreaga lume. Află, în articol, unde se poate vedea!

O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare, reușind să își proiecteze umbra pe suprafața planetei noastre. În cazul celei parțiale, Luna nu acoperă complet discul solar, ci doar o parte din el.

De unde se poate vedea eclipsa parțială de Soare

În timpul acestei eclipse, 80% din suprafața Soarelui va fi ascunsă, creând un efect numit „deep partial eclipse” (eclipsă parțială profundă). Fenomenul, considerat unul dintre cele mai impresionante ale deceniului, va începe, în data de 21 septembrie 2025, la nodul descendent al orbitei Lunii.

Eclipsa de Soare va putea fi observată direct de peste 16 milioane de oameni aflați în mai multe insule din Pacific, dar și în anumite regiuni ale Australiei și Antarcticii. Fenomenul va fi vizibil începând cu 21 septembrie, la ora 20:29 (ora României). Atunci, silueta curbată a Lunii va începe să acopere „colțul” din dreapta sus al Soarelui.

În primă fază, eclipsa va fi vizibilă din Samoa iar apoi va progresa peste Oceanul Pacific, incluzând Noua Zeelandă, Fiji și alte insule. La ora 22:41, va avea loc momentul de maximă intensitate, când cea mai mare parte a discului solar va fi ascunsă, deasupra unei zone aproape nelocuite din Pacific.

Cei pasionați de fenomene astronomice trebuie să știe că Noua Zeelandă și Antarctica vor avea parte de cele mai spectaculoase priveliști. În acele zone, oamenii vor putea vedea cum Soarele este acoperit 70%.

Din cauza diferenței de fus orar, în Noua Zeelandă spectacolul astronomic va începe la răsăritul Soarelui, pe 22 septembrie, faza maximă fiind la ora locală 7:05. Și locuitorii din Insula Macquarie a Australiei vor fi norocoși să urmărească un disc solar acoperit aproape trei sferturi.

Din păcate, fenomenul nu va fi vizibil în Europa, Africa sau America. Totuși, persoanele interesate pot urmări spectacolul astronomic prin transmisiuni live. Acestea sunt oferite de observatoarele internaționale și de platformele specializate.

