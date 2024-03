Educatoare din Argeș la un pas de moarte. Doctorul a pus diagnosticul greșit: „Aveam dureri tot mai mari”

O femeie din Argeș susține că a fost aproape ucisă de către un medic în timpul unei intervenții chirurgicale. Iată ce a spus pacienta despre evenimentul care au avut loc.

O femeie din Argeș, supusă unei intervenții chirurgicale efectuate de un medic din București, îl învinuiește pe acesta că a pus viața sa în pericol. Însă medicul, responsabil cu operația, respinge ferm acuzațiile aduse de pacientă.

După ce a fost externată în urma operației, pacienta a avut nevoie de îngrijiri de urgență și a fost transportată în stare gravă la Spitalul de Urgență din Pitești, unde a fost tratată pentru a-i salva viața.

Acum patru ani, femeia s-a prezentat la o intervenție chirurgicală în București pentru a trata un presupus chist ovarian. Inițial, medicul i-a comunicat că nu suferă de fibrom uterin, diagnosticul inițial, dar ulterior a revenit cu informația că este necesară intervenția pentru chistul ovarian.

Supusă la două operații în decurs de trei zile, femeia, care este educatoare, își amintește doar vag cum a ajuns la terapie intensivă, fiind incapabilă să comunice și să își miște corpul.

Eram desfigurată, mai mult moartă decât vie, deci nu simţeam. Drumul Bucureşti-Piteşti mi s-a părut că am venit din altă ţară pentru că aveam dureri tot mai mari şi îmi era teamă să îi spun şi soţului de teamă să nu se panicheze. Au chemat salvarea, după aproximativ 2 ore, am fost dusă la Judeţeană. M-am rugat la Dumnezeu, am zis, dacă are gânduri cu mine ca să mă salveze, îl rog ca să mă salveze. Dacă rămân ca o legumă, te rog să mă iei, că nu voiam să fiu povara nimănui”, a spus femeia, conform observatornews.ro.