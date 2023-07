Edwin Van der Sar, dus cu elicopterul la spital. Fostul portar de la Ajax este la terapie intensivă

Pe data de 7 iunie, Edwin Van der Sar (53 de ani) a suferit o hemoragie cerebrală, în timp ce era pe o insulă din Croația. Fostul mare portar olandez a ajuns, de urgență, la spital, cu elicopterul. Starea sa de sănătate este sensibilă, motiv pentru care a fost internat la terapie intensivă. Următoarele 24 de ore sunt cruciale pentru viața fostului sportiv.

Aflând vestea teribilă, cei de la Ajax au transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Clubul îi dorește o recuperare ușoară:

„Vineri, Edwin Van der Sar a suferit o hemoragie cerebrală. În momentul de față, acesta se află internat în spital, la terapie intensivă, dar starea lui este momentan stabilă. Toată lumea de la Ajax îi urează o recuperare ușoară. Ne gândim la tine, Edwin!”, au publicat oficialii clubului olandez.

Edwin Van der Sar trebuia să plece de la Ajax la 1 august

În luna mai, fostul portarul a anunțat că nu-și dorește să mai continue colaborarea la Ajax, după mai bine de 11 ani la acest club. De la data de 1 august, ar fi urmat să rupă contractul. Doar câteva săptămâni mai sunt până atunci, dar nu se știe ce se va întâmpla, mai ales acum, în contextul în care este internat la terapie intensivă.

„După 11 ani petrecuți ca și oficial al clubului, doresc să plec. Am petrecut clipe frumoase împreună, dar, de asemenea, a fost și o perioadă extrem de dificilă.

Le sunt recunoscător persoanelor pe care le-am întâlnit în a doua mea carieră la Ajax. Am atins multe obiective împreună. Totuși, simt că trebuie să mă odihnesc și să experimentez alte lucruri”, a spus atunci Edwin Van der Sar.

După ce s-a retras din activitatea pe teren, portarul olandez a ocupat o poziție administrativă în cadrul clubului Ajax.

Cariera fostului mare portar

Edwin van der Sar a jucat pentru patru cluburi în decursul carierei sale, respectiv: Ajax, Juventus, Fulham și Manchester United. Este câștigător al Ligii Campionilor din 1995 cu Ajax, și în 2008, cu Manchester United, de patru ori campion al Olandei, dar și de patru ori campion al Regatului Unit al Marii Britanii.

„Da, am rămas cu amintiri fantastice! Când am jucat cu Ajax, președintele lor, Edwin van der Sar, unul dintre monștrii sacri ai portarilor, a vrut să mă cunoască. La masa oficială ne-am întâlnit și la un moment dat n-a mai rezistat și m-a întrebat: ‘Hai, mă, Helmut! Cum e să aperi patru? Și eu am mai apărat câte unul și știu cât de mult m-am bucurat, dar cum te bucuri la patru?!”, a povestit Helmut Duckadam despre prietenia sa cu Edwin van der Sar, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.