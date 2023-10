Ei „l-au dat afară” pe Dan Capatos de la Xtra Night Show, de la Antena Stars. Andrei Ștefănescu și Cazacu i-au ținut locul pentru o zi „titularului” emisiunii

Ultima ediție a emisiunii Xtra Night Show i-a luat prin surprindere pe fanii show-ului și ai lui Dan Capatos. Celebrul prezentator a dispărut de pe micile ecrane, iar locul său în economia emisiunii a fost luat de Andrei Ștefănescu și Cătălin Cazacu. Ce s-a întâmplat cu Dan Capatos?

Noul sezon al emisiunii Xtra Night Show a venit cu unule schimbări. Show-ul de pe Antena Stars și-a schimbat ora de difuzare, iar acum telespectatorii îl pot vedeta de luni până vineri de la ora 21:30. Mai mult, și formula echipei a fost modificată, iar alături de Dan Capatos s-au așezat în acest sezon Andrei Ștefănescu, Natalia Mateuţ şi Cătălin Cazacu.

Însă, în ultima ediție a emisiunii, telespectatorii au observat îngrijorați că Dan Captaos lipsește. Ei bine, nimeni nu trebuie să își facă griji pentru că a fost vorba de o singură ediție. Prezentatorul nu s-a putut prezenta în platou în cadrul ediției de vineri, 29 septembrie, dar locul lui a fost ținut cu succes de Andrei Șetfănescu și Cătălin Cazacu.

Cei doi au intrat în rolul de prezentatori și au făcut o treabă excelentă. Aceștia au primit invitații și au încercat să se ridice la nivelul colegului său. Publicul s-a amuzat alături de cei doi, însă mulți au fost cei care l-au cerut pe Dan Capatos înapoi și o să îl primească.

Dan Capatos, scandal cu o colegă de breaslă

De ceva timp, Dan Captos și Mirela Vaida și-au mutat activitatea de la Antena 1 la Antena Stars. Cei doi sunt colegi de multă vreme și au o relație foarte bună, însă ceva le-a tulburat armonia. În urmă cu ceva timp, prezentatoarea Acces Direct a trecut printr-un moment delicat, atunci când o femeie a intrat în platou și a aruncat cu o piatră în ea. Momentul a speriat-o pe Mirela Vaida, însă l-a amuzat pe Dan Capatos.

Acesta ar fi făcut mai multe glume pe seama colegei sale, care nu a primit prea bine ironiile. „Eu îmi risc viața și sunt luată la mișto, mai ales de un coleg. Nu este posibil așa ceva”, ar fi spus Mirela Vaida.

Mai mult, s-a zvonit că Mirela Vaida chiar și-a reclamat colegul și a dus problema în fața conducerii. Însă, Dan Capatos spune că nu a fost mustrat de nimeni și nici măcar nu era conștient că a supărat-o pe vedetă, pe care o consideră o prietenă apropiată.

„Orice este posibil, însă nu am auzit niciodată în toți acești ani că ar avea ceva cu mine. Niciunul dintre șefii mei nu mi-a transmis ceva legat de o posibilă plângere sau supărare. Sau poate că au considerat că nu este cazul să ia măsuri, dacă este adevărat că ar fi făcut aceasta plângere.

De la acel moment, noi ne-am mai întâlnit de cel puțin trei ori la filmările promo-urilor pentru stație și totul a decurs absolut normal. Am vorbit, am râs, nu mi-a lăsat senzația că ar avea ceva personal cu mine. Eu o consider pe Mirela o prietenă, chiar dacă la momentul respectiv am făcut o caterincă în emisiunea mea. Este o fată inteligentă și știe că noi facem cel mai mult mișto în primul rând de noi înșine”, ne-a declarat Dan Capatos.

