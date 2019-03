Einstein din Vaslui bulversează mediile academice cu noi teorii: ”Ființa umană s-ar părea că nu…”

Chiar dacă, pentru majoritatea oamenilor, ziua de 14 martie nu are nimic special, pentru vasluianul Florin Cociuban a fost motiv de sărbătoare. Și asta pentru că el este cel care, printr-o teorie abracadabrantă, a încercat să dea o altă însemnătate unei constante folosite în matematică (Detalii aici). Conform teoriei lansate de acesta, “dacă vrem să aflăm valoarea lui Pi în mod corect și vrem să demonstrăm că nu este un număr transcedent și irațional, trebuie să călătorim în adâncul pătratului, ca să putem înțelege cercul, dar și toate numerele transcedentale și iraționale”.

Cum joia trecută a fost ziua în care s-a celebrat constanta matematică Pi, Florin Cociuban a sărbătorit și el acest lucru. Mai mult, prietenii care-i cunosc teoria i-au transmis felicitări. Dar povestea nu se oprește aici. Einstein din Vaslui bulversează lumea științei cu noi și noi teorii.

„Au fost nopți lungi în care m-am tot gândit”

“Teoria aceasta am lansat-o după mulți ani de studiu. Au fost nopți lungi în care m-am tot gândit, am calculat și experimentat lucrul acesta. Așa că, pentru mine, ziua de 14 martie are o însemnătate aparte. Nu m-am așteptat, dar prietenii care-mi știau teoria legată de calculul numărului Pi m-au sunat și m-au felicitat. Poate că pare ceva banal, dar pentru mine, ziua aceasta are ceva special.

Nu am auzit pe nimeni să bage în seamă însemnătatea ei. Eu nu vreau să mai spun nimic, dar, până acum, nu am văzut pe nimeni să mă contrazică în ceea ce am susținut. Încă aștept pe cineva care să îmi spună că greșesc și să îmi arate și unde. Dacă nu se va găși nimeni să facă lucrul acesta, poate că ceea ce sustin eu ar trebui să dea de gândit.

Alături de prieteni, familie și de cei care au crezut în mine, m-am bucurat de ziua de ieri (n.r. joia trecută). Ne-am adunat în jurul unei mese și am dezbătut ceea ce eu susțin cu tărie. Pentru cei care nu înțeleg, vorbele mele nu au nici o însemnătate, în timp ce alții pun întrebări încercând să înțeleagă cât mai mult", spune Florin Cociuban.

Matematica “simultană” a lui Cociuban

Este greu de catalogat un personaj ca Florin Cociuban, cel care, după ce a lansat o provocare oamenilor de știință din domeniul fizicii, vine cu provocări în matematică. Pe lângă formula de calcul a numărului Pi susținută de acesta, vasluianul aruncă și o provocare legată de matematica simultană. Despre Cociuban, unii au spus că are veleități de geniu, alții că este doar un lunatec și teoriile sale nu au aplicații în lumea științei.

De data această, introduce o nouă coordonată în operațiile matematice și anume "timpul". Astfel, acesta spune că 1+1=2 simultan și crede că orice operație matematică, în practică, acționează simultan.

“Acest simultan nu face decât să confirme ceea ce am susținut în Teoria Unificatoare a Cântarelor (VEZI AICI) și anume că informația poate depăși viteza luminii”, este de părere Florin Cociuban.

Despre această nouă provocare, am discutat cu un matematician care ne-a răspuns că “orice operație matematică se întâmplă și în timp și este legată de această coordonată. Numai că aceasta nu este luată în considerare. De asemenea, știința a lansat și o ipoteză conform căreia ființa umană s-ar părea că nu trăiește în timp”, a spus matematicianul.

„Supoziții mai mult filozofice decât matematice”

A mai susținut și faptul că, dacă Florin Cociuban va fi capabil să găsească și o formulă matematică care i-ar susține teoria, atunci va lua echivalentul Premiului Nobel în matematică.

“Părerea mea este că ceea ce susține acest vasluian sunt supoziții mai mult filozofice decât matematice. Coordonata timpului, în matematică, a fost introdusă, prima dată, de către Minkowski, așa numitele Spații Minkowski. Este, de fapt, cea mai timpurie abodare a perechii spațiu și timp ca fiind două aspecte ale unui întreg unificator, idee care reprezintă și esența relativității speciale.

Numai că acesta susține că timpul nu este același în toate sistemele de referință. De aceea, este important că cel care a lansat aceste teorii să înțeleagă, pe deplin, Teoria Relativității. Acest lucru poate fi unul extrem de dificil dacă ținem cont de statistici care susțin că doar unul dintr-o mie de oameni reușesc acest lucru”, a susținut matematicicanul. Matematicianul de origine poloneză a inventat o diagramă cu ajutorul căreia se poate demonstra că viteza luminii este o viteză ce nu poate fi depășită.

Ce spun fizicienii despre teoriile lui Cociuban

Țînând cont că ceea ce susține Florin Cociuban face trimitere la fizică, am întrebat și un profesor din acest domeniu ce crede despre ceea ce susține vasluianul nostru. “Este spectaculos că reușește să explice și să înțeleagă unele lucruri fără să fi studiat fizica. În cazul lui, putem vorbi de o înțelepciune populară. Cât despre faptul că 1+1= 2 simultan, trebuie să înțelegem, în primul rând, că matematica este un limbaj inventat de oameni pentru a înțelege anumite lucruri și care, de-a lungul timpului, a suferit îmbunătățiri și este și acum într-o continuă dezvoltare.

Așa că, tot ceea ce susține Cociuban ar putea fi discutat de oameni de știință în jurul unei convenții, dar, până la apariția unei formule matematice care să demonstreze ceea ce susține, totul rămâne la stadiul de discuții. Cât despre celelalte teorii ale sale, ar trebui să înțeleagă una dintre cele mai dificile științe exacte din ziua de astăzi și anume Mecanica Cuantică", a spus fizicianul.