El este bărbatul pentru care Betty Salam și-a părăsit soțul! Cine este Iuly Neamțu, de fapt

După 6 ani de relație, se pare că Betty Salam și Cătălin Vișănescu și-ar fi spus adio. Veste cum că cei doi ar fi în prag de divorț au luat prin surprindere pe toată lumea, însă nimeni nu se aștepta ca motivele din spatele rupturii să iasă atât de repede la iveală. Se pare că fiica lui Florin Salam s-a îndrăgostit de manelistul Iuly Neamțu, alături de care a și colaborat profesional. Cântărețul a devenit cunoscut în urmă cu aproximativ 2 ani, atunci când a lansat două hituri pe bandă rulantă: ”Țigancă de București”și ”Lalele din Olanda”. Mai mult de atât, cei doi au colaborat în urmă cu un an la un videoclip în care au strâns milioane de vizualizări pe You Tube.

După ce au apărut primele zvonuri legate de un posibil divorț, Betty Salam nu a răbdat și a reacționat pentru prima dată. În cadrul unei postări pe Instagram, fără a confirma sau infirma cele apărute în presă, fiica lui Florin Salam le-a transmis fanilor un mesaj scurt și cuprinzător.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om. Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată. Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a fost mesajul transmis de Betty Salam, în mediul online.