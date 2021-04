El este fratele lui Dani Oțil! Cu ce se ocupă și în ce relație e cu prezentatorul de la Neatza

Dani Oțil nu e singur la părinți! Mai are un frate, de care doar apropiații știu. Cine este și cu ce se ocupă fratele celebrului prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1?

Fratele lui Dani Oțil este mai mare cu patru ani, iar între cei doi e o relație foarte bună. Nu și în copilărie lucrurile au fost așa de roz. Chiar prezentatorul de la Antenă povestea că nu se înțelegeau deloc și abia dacă puteau locui în aceași cameră. ”Eu cu frate-miu eram… eu nu ştiu cum am putut să rezistăm în aceeaşi cameră fără să ne omorâm. După relaţia s-a super sudat. E cu patru ani mai mare. Eu nu sunt prieten cu frate-miu pe Facebook. Ce oi fi eu aşa sălbatic? (…) Ar trebui măcar să îi accept cererea de prietenie. Pentru mine, el a făcut cele mai importante lucruri în viața mea. El m-a învățat să fumez, el m-a bătut să mă las!”, făcea dezvăluirea Dani Oțil. (CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI DANI OȚIL, PREZENTARE DE MODĂ LA NEATZA. CUM ARATĂ GABRIELA PRISACARIU ÎNSĂRCINATĂ ÎN AL DOILEA TRIMESTRU)

Fratele lui Dani Oțil este căsătorit și are un copil și s-a mutat la casa lui, povestea colegul lui Răzvan la Neatza. Mai spunea cum nu a reușit să ajungă la botezul nepoțelului său pentru că se afla la un concurs. ”Nu am fost pregătit mental și o aștept pe a doua. Eu plâng în biserică. Am plâns la nuntă. Nu am putut să mă duc, pentru că am avut etapă la Sinaia”, a spus Dani Oțil. (NU RATA: IUBITA LUI DANI OȚIL, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE SARCINĂ. “AȘ MÂNCA NON-STOP”)

Dan Oțil va deveni tătic! Chiar el a făcut anunțul

Gabriela Prisăcariu, iubita lui Dani Oțil, este însărcinată, iar anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul TV. Este al doilea motiv de bucurie al lui Dani, după ce o ceruse de soție pe iubita lui. „Nu se schimbă nimic. Nu am făcut mare lucru eu, doar am stat. Nu se termină viața de rider și de pilot. Așa am început, între două curse. Hai să lăsăm acest subiect în aer. Vorbim când îl dau la facultate și nu iese cu vreo vagaboandă. Dacă nu e bețivă, tatuat și drogalău, atunci să mă felicitați. Știm exact ce o să fie. Promit că într-o lună vă arăt și sexul”, a declarat Dani Oțil la „’Neatza cu Răzvan și Dani”.