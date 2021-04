Iubita lui Dani Oțil, prezentare de modă la Neatza. Cum arată Gabriela Prisacariu însărcinată în al doilea trimestru

Vrestea că Dani Oțil va fi în sfârșit tătic a luat prin surprindere pe toată lumea. Iubita lui în vârstă de 28 de ani îi va dărui, în câteva luni, un copil prezentatorul de 41 de ani de la Antena 1. Tânăra graviduță încă își însușește cu succes job-ul de fotomodel, iar acest lucru poate fi văzut cu ochiul liber.

Gabriela Prisacariu a participat la rubrica de stil a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a prezentat câteva ținute styling. Într-o rochie neagră, relative mulată și elegantă, viitoarei mămici i se vede burtica, ajunsă deja la începutul celui de al doilea trimestru. Dani Oțil a mărturisit că ei știu deja sexul bebelușului, dar nu îl anunță acum.

„Eu nu am făcut nimic, doar am stat”

Dani Oțil a mai făcut câteva declarații despre sarcină la prima oră a dimineții, când a început emisiunea de luni, la Neatza cu Răzvan și Dani: „Voiam să vă spun acum ceva timp, dar mi-a luat-o Smiley înainte. A scos o melodie și am și eu una, dar mai am două versuri la ea. În ziua de azi dacă nu faci ceva special, o statuie, nu există. Să mă felicitați când o să îl dau la facultate și nu o să fie un drogat, un tatuat, o vagaboantă. În fine, eu practic nu am făcut nimic, doar am stat.”

Marele anunț: Dani Oțil va deveni tătic

Atât Dani Oţil, cât şi iubita lui, au publicat o poză neașteptată, în care burtica Gabrielei este vizibilă, semn că sarcina este destul de înaintată. „Pentru toţi cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceţi un copil… Pentru toţi cei care au ceva cu pătrăţelele noastre… Pentru toţi cei care merg cu bebeluşii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă şi bebeluşii insule… Pentru toţi…hai că am glumit…nu pentru voi…Ci pentru noi…O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta şi se vor face speculaţii. Promit să mă refac repede”, a fost mesajul lui Dani Oţil, postat sub poza logodnicei sale.