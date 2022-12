El este Marius, tatăl care i-a fost rușine cum era îmbrăcat și nu a intrat la serbarea fiicei lui. Povestea impresionantă a măturătorului a devenit virală

Povestea lui Marius a reușit să emoționeze o comunitatea întreagă. Bărbatul lucrează ca măturător, iar în ziua când fiica lui a avut serbare a mers la școala micuței, însă i-a fost rușine să intre în sala de clasă.

Se poate spune că principiile greșit dobândite, judecata, dar și modalitatea prin care societatea separă clasele sociale, toate acestea fac victime. Victime ca Marius, un părinte căruia îi este rușine cu meseria lui. Din teamă de a nu fi judecat, și din rușine, bărbatul nu a avut curaj să intre la serbarea propriului copil de la Școala Specială Nr.5 din Capitală

Marius este măturător, anagajat la DSP Sector 3, iar în ziua când fiica lui, Nicoleta (13 ani), a avut serbare s-a învoit de la muncă pentru a ajunge să-și vadă copilul, însă nu a avut curaj să intre în clasa de curs. I-a fost rușine cum era îmbrăcat, în uniforma de la locul de muncă, uniformă care este purtată peste tot, nu doar în timpul programului.

Cu un salariu de doar 1.500 de lei, Marius este tatăl a 6 copii și este singurul care aduce un venit în casă. Mama celor mici este asistentul personal al Nicoletei (13 ani). Fetița are probleme locomotorii și are nevoie de îngrijiri în permanență. Din cei 1.500 de lei, 1.000 de lei se duc doar pe chirie.

Povestea lui a fost făcută public pe Facebook (VEZI AICI), de către un părinte venit și el la serbarea copilului.

„Nu ar trebuie să exista așa ceva!!! Nu asemenea probleme pt un singur om!!!

Vă explic pe scurt… Astăzi am participat la serbarea de Crăciun a piciului meu (nu mai este pici, are 14 ani aproape) la Școala Specială nr. 5. Startul serbării a întârziat deoarece o așteptam pe Nicoleta… A sosit într-un târziu alături de tatăl ei, un om simplu, SLAB rău și îmbrăcat în costum de lucrător la ADP Sct. 3…

Omul s-a învoit probabil de la muncă pentru câteva ore să fie alături de fată… Nu a intrat în sala de clasă, rușinat probabil de cum este îmbrăcat, și a rămas pe hol…

Am intrat în vorbă cu el și am aflat așa:

Are 5 copii acasă, Nicoleta fiind o fată cu probleme locomotorii, și mentale… mi-a spus că are 9 pareze și merge foarte greu. El urmeaza să-și piardă mâna stângă, de la cot în jos, din cauza unui accident suferit, care i-a secționat tendoanele… Mișcă doar 2 degete și așa face curat pe stradă. Deja are cangrenă și în scurt timp va merge să o amputeze…

Are 30 ani de vechime în muncă pe stradă și un salariu de doar 1.500 lei pe lună in mană. Mi-a recunoscut că are zile în care nu mănâncă nimic, pt că să poată hranii copiii…Nu mintea, este FFF slab. Pe 23 este ziua lui de naștere și spunea ca de Crăciun nu are mai nimic de pus pe masă.

EU NU VA CER NIMIC… eu o sa mă duc în zilele următoare să-i duc un pachet și ceva bani, cât pot și eu. Fratele meu o sa mă ajute și el.

Eu mă plâng de problemele prin care trec în perioada asta, dar Dumnezeu mi-a arătat că sunt oameni mult mai necăjiți decât mine. Stiu, sunt și alți oameni poate mult mai nevoiași decât Marius, dar el mi-a ieșit în cale, iar eu o să-l ajut.

Vă urez sarbători fericite…

P.S. Am uitat să spun că stă cu chirie…1000 lei pe lună chiria, și 1000 dările…”, se arată în postarea de pe Facebook.

Cei care au aflat povestea lui Marius s-au mobilizat într-un număr impresionant. Zecii de oameni au dorit să-i ajute familia, iar cei care își doresc, în continuare, să facă o faptă bună, înainte de săbători, îl pot contacta personal pe Marius la numărul de telefon: 0760.010.071.

