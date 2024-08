El este milionarul care cheltuie doar 1.100 de lei pe săptămână! Are o avere de 2 milioane de lire sterline, dar își cultivă legumele în propria grădină

Cei mai mulți atunci când se gândesc la un milionar îl asociază și cu un stil de viață luxos și opulent, cu mașini scumpe, vacanțe exotice și tot felul de extravaganțe. Ei bine, Marcus White este un afacerist care rupe stereotipul milionarului. Deși se bucură de o avere considerabilă, acesta trăiește cât se poate de modest. Cum arată viața milionarului atipic?

Marcus White este un om de afaceri britanic, în vârstă de 51 de ani, cu o avere considerabilă, estimată la peste două milioane de lire sterline. Însă, deși este potent din punct de vedere financiar, acesta duce o viață extrem de modestă, cheltuind doar 235 de euro pe săptămână, echivalentul a 1.100 de lei.

Așa cum spuneam, Marcus White sfidează stereotipurile asociate milionarilor prin stilul său de viață incredibil de modest. El este milionarul care cheltuiește doar 1.100 de lei pe săptămână, în ciuda averii mari pe care o are. Deși se bucură de stabilitate financiară, afaceristul preferă să fie precaut și să nu cheltuiască în van.

Cu active de peste 2 milioane de lire sterline și un venit anual de aproximativ 150.000 de lire (875.900 RON), Marcus duce o viață surprinzător de modestă. Deși își permite, bărbatul nu merge în vacanțe, are o singură mașină pe care o împarte cu iubita sa, își cultivă singur fructele și legumele și cheltuiește bani doar pe strictul necesar.

Stilul de viață al milionarului este unul simplu și economic. Acesta își încălzește casa folosind paleți de lemn și urinează în curte pentru a economisi apă și a fertiliza pământul. De asemenea, alege să repare obiectele pe care le are atunci când se strică și nu cumpără altele. De exemplul, așa a făcut și cu aspiratorul său pe care îl are de mai bine de 15 ani.

„Deși oamenii zic că sunt stabil din punct de vedere financiar, încă îmi fac griji pentru bani. Sunt total opusul unui consumator – nu-mi place deloc consumerismul. Nu-mi place să irosesc nimic, am instinctul de a economisi cât de mulți bani pot și cumpăr doar lucrurile de care am cu adevărat nevoie.

Marcus White a muncit din greu pentru averea pe care o are astăzi, motiv pentru care preferă să fie cumpătat cu banii. Acesta a absolvit Universitatea Oxford, cu o diplomă în fizică. La 24 de ani, acesta s-a întors la ferma familiei și a transformat o clădire veche într-un atelier de mobilă. Primii pași au fost dificili, iar afacerea nu s-a dovedit atât de profitabiă.

„Prelucrarea lemnului era o pasiune de-a mea și am decis să transform această pasiune într-o afacere. A fost foarte dificil să fac bani – am început afacerea în 1997 și, în primul an, am câștigat aproximativ 4.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă 1,90 lire sterline pe zi”, a povesti Marcus.