El este noul iubit al Danielei Crudu? Cum și-a sărbătorit ziua de naștere fosta asistentă TV

Daniela Crudu și-a sărbătorit ziua de naștere, iar toată lumea a rămas mască când a văzut cu cine s-a afișat fosta asistentă TV.

Luni, 14 iunie, Daniela Crudu va împlini 32 de ani. A vrut totuși să petreacă în weekend alături de oamenii dragi, așa că a decis să-și organizeze ziua de naștere puțin mai devreme într-un club din Capitală.

Sora Danielei Crudu, Loredana Chivu, Ana Mocanu și Simona Trașcă au fost nelipsite de la eveniment. Bruneta a fost răsfățată la maximum, iar șampaniile scumpe veneau rând pe rând la masa ei. Toată lumea s-a distrat la maximum, însă fosta asistentă TV le-a dat fanilor de gândit atunci când a dat repost la o fotografie în care apărea lângă un tinerel simpatic.

Alex a fost la ziua de naștere a Danielei și a publicat pe contul său de Instagram o poză în care cei doi par să fie foarte apropiați. ”Happy birthdaaaay!❤️🥰”, a scris Alex în dreptul fotografiei. Iar Daniela Crudu a apreciat postarea și i-a trimis inimioare și pupici înapoi tinerelului. Să fie, oare, noul iubit al vedetei? Nu de alta, dar este pentru prima oară când se afișează cu un bărbat, după relația toxică avută cu croatul. De altfel, Daniela a mărturisit recent la Xtra Night Show că există cineva în viața ei: ”Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a spus bruneta.

Daniela Crudu, relație toxică cu iubitul croat

În urmă cu aproximativ doi ani, Daniela Crudu l-a întâlnit pe afaceristul din Croația. Cei doi s-au plăcut și au început să aibă o relație. La începutul lunii februarie a anului trecut, însă, vedeta TV a fost bătută crunt de iubitul croat, Seco Dubravko. Bruneta a ajuns de urgenţă la spital, în stare gravă, fiind internată pe loc.

Medicii i-au dat ca diagnostic ruptură de piramidă nazală şi cheaguri sparte în globul ocular. Daniela Crudu a avut de suferit mai multe zile, fiind desfigurată. Fosta asistentă TV a mărturisit că bărbatul nu știa că este atât de celebră și și-a ieșit din minți atunci când se aflau într-un club din Capitală.

„Asta l-a speriat (n.r. – când a văzut câtă lume o cunoaște). Am fost la ski, la Poiană, și când a văzut că toată lumea făcea poze cu mine a zis: „ce se întâmplă aici? ești cunoscută în zona asta”. I-am zis că da. După aia am fost în Bosnia Herțegovina și după ne-am întors și am intrat pe la Vamă și mă cunoșteau și acolo.

El credea că sunt vedetă pe Instagram, apoi i-am zis. A rămas mască, nu a reacționat, dar când am venit aici la club aici împreună, au venit niște băieți să-mi dea o șampanie la masă și s-a enervat atunci și de acolo a început scandalul” a spus Daniela Crudu la XNS.

Daniela: ”Să nu-i mai văd fața niciodată!”

”De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el?

Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”, a adăugat ea.